（中央社巴塞隆納21日綜合外電報導）加泰隆尼亞獨派人士今天在巴塞隆納的阻街抗議行動中與警方發生衝突，他們認為西班牙政府選擇這個城市召開內閣每週例行性會議是有意挑釁。

西班牙內閣的每週例行性會議通常在馬德里舉行，但總理桑傑士（Pedro Sanchez）領導的社會勞工黨政府日前決定移師加泰隆尼亞首府巴塞隆納，想要降低加獨問題帶來的政治和社會緊張。

加泰隆尼亞去年10月1日不顧西班牙中央政府反對，舉辦獨立公投，結果雖然高達9成票數支持獨立，加泰隆尼亞議會也通過獨立案，中央政府卻宣布解散議會、接管加泰隆尼亞自治區。

西班牙內閣今天在巴塞隆納召開例行性會議並未帶來預期的社會和解效果。法新社記者目擊鎮暴警察以警棍驅離約200名抗議群眾。

抗議民眾向員警丟擲金屬柵欄和石頭，並試圖突破警方於開會地點數百公尺外設置的路障。

另有數千名抗議人士在巴塞隆納的弗蘭卡（Franca）火車站外舉行和平集會，其中一些人舉著抗議牌上頭寫著：「占領勢力，滾出去」。

桑傑士和獨派領袖托拉（Quim Torra）已承諾致力進行「有效對話」，以解決加泰隆尼亞在西班牙的地位問題。

桑傑士內閣會議主要議題是通過調漲最低工資22%、調高公務員薪資和公告加泰隆尼亞地區基礎建設投資案。

加泰隆尼亞是西班牙最富庶的地區，人口約750萬，有自己的語言。（譯者：陳韻聿/核稿：嚴思祺）1071221