來自國立體育大學陸上運動技術學系的吳昇儒，原本就是中長程距離的跑者，他擅長跑800~1500公尺距離兼需短跑速度和長跑耐力的田徑項目，不過競技運動講求速度，跟「前進南極點」的越野滑雪等方式完全不同，他要如何度過這樣的考驗？

為了挑戰南極，吳昇儒加入由橘子關懷基金會所建立的「南極點長征」計畫，並順利經由訓練，培養出自己在極地能夠生存的能力與意志力，但提到挑戰，吳昇儒既期待又興奮。

「因為我本來就是運動員，在體能上我認為較沒有疑慮，不過我的體重在南極挑戰來說有點太輕了，需要增加7-8公斤左右。」他說。

吳昇儒體重64公斤，外型看來是瘦長型，跟其他跑者站在一起，身形稍嫌單薄，不過為了要去南極，他不但努力增重，也想辦法要目標增加10公斤左右，不過這對他「從小就吃不胖」的體質，更是一項困難的挑戰。

一般而言，約2小時以上的拖輪胎訓練，吳昇儒不但可以游刃有餘，還可以帶領團員往前跑，不過這跟「學長」陳彥博的超馬境界相比，體能可能需要再上層樓，才能趕上學長的境界。

比起在平地的訓練，不管是在風櫃嘴、奇萊南峰、雪山的訓練等，吳昇儒雖然都能順利走完，但就連體能好的他，在雪山這樣高海拔跟有難度的登山訓練，也難免會遇到一些困難。

他說：「雪山真的是有操到，不過整體來說還可以。」

吳昇儒笑說：「每次練跑步或拖輪胎等，大家都會跑到不想說話，或是很累，還好學長（陳彥博）都會鼓勵大家，適時扮演出嚴格又關心大家的角色。」

而與其說吳昇儒是「領跑者」，更說他這次在南極長征隊的角色更像是「小助教」，幫助團員體能增強，並透過長時間的耐力訓練，增加自己的心智，學習未來再碰到這樣的挑戰，不管身心要如何去面對，以及跟自己對話的過程。

吳昇儒說：「（去南極）這是我一輩子都不會忘記的經驗，若我完成這個挑戰，未來我會再度去挑戰。」