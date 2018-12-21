臺灣虎航於12/1開放桃園直飛菲律賓宿霧航線。墨寶（Moalboal）著名的佩斯卡多爾島（Pescador Island）位於宿霧西南方，第一天體驗完宿霧市區以後，只要約三小時的車程，就可以來到這個潛水者的渡假天堂。

小島就位於墨寶城市旁。第一站來到碼頭邊的小屋，填寫完資料後講解員會簡單告知墨寶附近的潛點及行前須知，接著不用多久就可以準備上船。每一艘船都會有船伕和嚮導，嚮導每個都是游泳健將，除了幫你找海龜的位置，還能替你使用GoPro或防水相機捕捉海裡的畫面。

佩斯卡多爾島有大片連綿的珊瑚礁群，現今被設為海洋公園，也是硬珊瑚保護區。從水深5米至40米皆佈滿五顏六色的珊瑚，大量的熱帶魚游巡穿梭其間；沙丁魚風暴也是全年不受氣候影響的大自然奇景，多達九百萬條的沙丁魚，只要浮潛就可以看到壯觀如流星雨般飛過的銀色魚群，隨著水流方向隨時改變行進路線。

除了珊瑚和沙丁魚風暴，斷層區更有神出鬼沒的海龜，背著瓦片狀的盾殼，隨時在海底悠游地「飛行」；如果運氣好的話一次可以撞見個兩隻，如果沒有把握好時機，可能牠游過你附近你也不知道！

而住宿的話可以直接選擇在白沙灘 (White Beach Moalboal) 或是帕格納薩瑪海灘 (Panagsama Beach) 的濱海區大街。

推薦Panagsama Beach附近有非常多的潛店和酒吧，專門為背包客們所開設，白天跳島潛水完就可以來這裡小酌、用餐，體驗夜晚不同的氣氛；或是在太陽下山前入座，一邊喝著啤酒、一邊享受夕陽。

在計畫明年後的假期嗎？不妨考慮到離台灣只有2.5小時距離的宿霧，擁抱海島的熱情，享受四季都是夏天的菲律賓！

台灣虎航航班資訊

開航初期至明年三月底每周營運四班，每周二、四、六及周日晚間22:35自桃園機場起飛，去程航班編號IT537；回程每周一、三、五及周日凌晨02:30自宿霧國際機場起飛，回程航班編號IT538。

台灣虎航官網 https://www.tigerairtw.com/zh-tw/