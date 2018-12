冰雹來了,快逃啊!

澳洲雪梨當地時間20日下了一場「災難性」的冰雹,如網球般大小的冰塊襲擊整座城市,造成嚴重破壞。

這場冰雹被稱為20年來最嚴重的冰雹,雪梨多地出現汽車被破壞,玻璃被砸碎的情況。

有記者拍攝到冰雹打落泳池的畫面。她更分享照片顯示冰雹的尺寸,其中一些還砸碎了她的汽車上的天窗,有些冰雹的寬度可達8公分。

這場突如其來的冰雹,造成不少房屋及汽車受損,根據保險公司初步統計,目前已收到1.7億元澳幣(約新台幣37億)的理賠申請,損失金額可望增加。

受破壞性天氣影響,雪梨機場取消了60架航班,一些火車班次也被迫取消。

不少當地民眾用手機拍下冰雹襲擊雪梨的時刻,畫面相當驚人。

These hailstones at #Wamberal near #Gosford are bigger than golf balls #SydneyStorm . @2GB873 pic.twitter.com/M8FLJs1xtp

After all that, I couldn’t run outside to move my car…#SydneyStorm @2GB873 pic.twitter.com/LCVK5nCqq2

— Emily O'Brien (@EmilyC_OBrien) December 20, 2018