冰雹來了，快逃啊！

澳洲雪梨當地時間20日下了一場「災難性」的冰雹，如網球般大小的冰塊襲擊整座城市，造成嚴重破壞。

這場冰雹被稱為20年來最嚴重的冰雹，雪梨多地出現汽車被破壞，玻璃被砸碎的情況。

有記者拍攝到冰雹打落泳池的畫面。她更分享照片顯示冰雹的尺寸，其中一些還砸碎了她的汽車上的天窗，有些冰雹的寬度可達8公分。

這場突如其來的冰雹，造成不少房屋及汽車受損，根據保險公司初步統計，目前已收到1.7億元澳幣（約新台幣37億）的理賠申請，損失金額可望增加。

受破壞性天氣影響，雪梨機場取消了60架航班，一些火車班次也被迫取消。

不少當地民眾用手機拍下冰雹襲擊雪梨的時刻，畫面相當驚人。