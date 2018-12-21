冰雹來了，快逃啊！
澳洲雪梨當地時間20日下了一場「災難性」的冰雹，如網球般大小的冰塊襲擊整座城市，造成嚴重破壞。
這場冰雹被稱為20年來最嚴重的冰雹，雪梨多地出現汽車被破壞，玻璃被砸碎的情況。
有記者拍攝到冰雹打落泳池的畫面。她更分享照片顯示冰雹的尺寸，其中一些還砸碎了她的汽車上的天窗，有些冰雹的寬度可達8公分。
這場突如其來的冰雹，造成不少房屋及汽車受損，根據保險公司初步統計，目前已收到1.7億元澳幣（約新台幣37億）的理賠申請，損失金額可望增加。
受破壞性天氣影響，雪梨機場取消了60架航班，一些火車班次也被迫取消。
不少當地民眾用手機拍下冰雹襲擊雪梨的時刻，畫面相當驚人。
These hailstones at #Wamberal near #Gosford are bigger than golf balls #SydneyStorm. @2GB873 pic.twitter.com/M8FLJs1xtp
— Emily O'Brien (@EmilyC_OBrien) December 20, 2018
After all that, I couldn’t run outside to move my car…#SydneyStorm @2GB873 pic.twitter.com/LCVK5nCqq2
— Emily O'Brien (@EmilyC_OBrien) December 20, 2018
.@2GB873 pic.twitter.com/GqJAqK9ovJ
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