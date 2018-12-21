美國股市週五中場大幅動盪，道瓊一度大漲逾 390 點，隨後反轉，幾跌回全數漲幅。紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 說，若經濟減緩，聯準會 (Fed) 可能重新評估 2019 年的利率政策與縮減資產負債表。該談話有助股市上漲，但川普威脅政府關門可能非常久，則為股市利空。

威廉斯亦說，Fed 會傾聽市場的聲音，可能重新評估明年升息 2 次的展望。

台北時間 00:16

道瓊工業平均指數上漲 9.78 點或 0.04% 至 22869.38。

Nasdaq 指數下跌 55.03 點或 0.82% 至 6473.38。

S&P 500 指數下跌 1.76 點或 0.05% 至 2465.66。

分析師說，這次演說意義重大，與以往的談話大不相同。市場擔憂的是 Fed 於 2019 年對聯邦基金利率的態度。威廉斯說，央行可能修正利率政策。

市場亦關注 Fed 的資產負債表。威廉斯說，若情況改變，Fed 會彈性應對。

無論如何，本週與 12 月，股市恐難免大幅下跌。

分析師說，週三，Fed 的會後聲明鴿派不如預期。但鮑爾說過，如果數據不佳，就不會再度升息。

川普總統發布推文指出，若參院拒絕通過築牆預算，政府關門將會非常久。該談話壓低了市場氣氛。

但分析師說，政府關門為投資人所矚目，然而股市對政府關門，往往泰然自若。在過去五次的政府關門中，S&P 500 還上漲。



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