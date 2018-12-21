黃金期貨週五收低，自六個月高點回檔，但本週仍上漲。近來股市下跌，有助推升黃金的避險需求。

2 月黃金下跌 9.80 美元，或 0.8%，收於每盎司 1258.10 美元。本週則上漲約 1.4%。

分析師說，在美元走強的情況下，黃金守勢良好，讓人驚訝。

週五，黃金收盤時，美元指數上漲 0.7%，本週下跌 0.5%，但本季及今年以來均上漲。

分析師說，今年黃金與美元明顯呈反向走勢。自 8 月中以來，黃金持續走高，若突破 1265 美元，可能測試 1284 美元。

本週，風險性資產下跌，包括原油與股市，Fed 決議升息，為該市場帶來壓力。

分析師說，黃金表現相對較佳，預期新的一年裡，可能上漲。

但今日黃金下跌，美元走強為黃金市場利空。

經濟數據方面，美國今日公布，11 月消費者支出高於收入。密西根大學公布 12 月消費者信心指數為 98.3，分析師預估為 97.2。

美國第三季國內生產毛額 (GDP) 成長年率由 3.5% 下修至 3.4%。

其他金屬交易方面，3 月白銀下跌 16.7 美分，或 1.1%，至每盎司 14.702 美元，本週則上漲約 0.4%。

3 月銅下跌 0.8% 至每磅 2.674 美元，本週下跌約 3.2%。1 月白金收於每盎司 795.80 美元，少有變動，本週則上漲 1.3%。4 月白金收於每盎司 799.10 美元，下跌近 0.1%。

3 月鈀金下跌 2.8% 至每盎司 1158.70 美元，本週下跌 1.1%。

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