（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）中國電信設備巨擘華為爭議不斷，旗下產品遭多國點名具國安威脅後，曾協助華為走向國際的匯豐與渣打集團以風險太高為由，決定不再提供華為融資及新的金融服務。

華為財務長孟晚舟被控誤導多家銀行從事違反美國制裁伊朗規定的交易，12月初在溫哥華轉機時遭逮捕，導致中國與加拿大外交爭端升溫。孟晚舟否認從事不法行為，並獲得保釋，但她的行動遭限制，仍有可能被引渡到美國受審。

孟晚舟被捕事件餘波盪漾之際，華爾街日報引述知情人士說法報導，匯豐控股（HSBC Holdings）去年決定與華為保持距離，隨著美國司法部今年介入調查華為是否違反美國制裁伊朗規定，渣打集團（StandardChartered）近期也與華為劃清界線。

知情人士透露，花旗集團（Citigroup）持續在美國以外地區提供華為日常金融服務，但新的金融業務將受到審查。

報導指出，華為足跡遍布全球約170個國家，仰賴國際銀行管理現金、為華為營運及投資提供資金。10多年來，匯豐、渣打和花旗協助華為打進國際金融體系，華為搶攻新市場時，這3大銀行都會提供華為外匯及西方投資人債券融資等服務。

中國多家銀行也在部分市場提供華為金融服務，但服務據點不如國際銀行廣泛。

據報導，渣打與華為的合作關係可回溯至2000年代，渣打提供華為接觸區域與國際資金池的管道，以便華為各地子公司釋出多餘現金，並以多種外幣將貨款付給供應商。

匯豐與法院指派的監督單位2016年向美國檢方舉發華為可疑交易，匯豐接著在去年終止與華為業務往來。

華為由曾任共軍工程師的任正非於1987年創辦，對有意協助中國企業走向國際的西方銀行來說，華為一直是熱門客戶。外界認為華為與北京關係密切，使得西方銀行起初樂於和華為打交道，融資條件比提供給其他中國民營企業的更優惠。

但至少從2007年開始，部分美國政府官員擔心華為的電信設備和資安軟體一旦遭北京利用，可能對國家安全構成威脅。

華爾街日報日前報導，澳洲與美國、英國、紐西蘭和加拿大組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）情報機關7月集會，一致同意需要遏制華為。

華為多年來否認旗下產品有資安風險，擔任輪值董事長的胡厚崑18日在廣東省東莞市召開記者會，強調華為產品安全，資安威脅指控沒有證據支持。（編輯：施燕飛）1071222