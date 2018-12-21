（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）因為無法說服美國總統川普放棄自敘利亞撤軍，美國防部長馬提斯昨天辭職明志，誰能接任外界高度關注。美陸軍退役上將基恩與十分友台的聯邦參議員柯頓是被點名的熱門人選。

在川普宣布將自敘利亞全面撤軍後，馬提斯昨天下午前往白宮，企圖說服川普放棄撤軍想法未果後請辭。馬提斯在辭職信中表示，川普有權選擇和他觀念一致的國防部長，他認為現在離職是正確之舉，暗示辭職主因是與川普理念不合。

儘管馬提斯明年2月底才會正式離職，但美國媒體已經開始點名可能的繼任人選，基恩（Jack Keane）與柯頓（Tom Cotton）都被視為大熱門。與川普私交甚篤的聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）、國防部副部長夏納翰（Patrick Shanahan）也都在傳聞名單中。

曾任美國陸軍副參謀長的基恩不僅有川普最愛的退役將領身份、又經常在川普最愛的福斯新聞網（FoxNews）發表評論，因此每有馬提斯可能遭到替換的消息傳出時，基恩的名字總會浮上檯面。

不過，和馬提斯一樣，基恩也反對自中東撤軍、反對削減國防預算。他昨天接受媒體訪問時也表明暫時不想出任公職，沒有意願接下馬提斯的位子。

柯頓則是另一個在各大媒體新防長名單中的熱門人選。現年41歲的柯頓是美國現任最年輕的聯邦參議員，目前是參院軍事委員會與情報委員會成員。他一直是川普的堅定支持者，之前美國中央情報局（CIA）局長出缺時，他也曾被點名。

柯頓對台灣相當熟悉，曾多次訪問台灣，也是參議院台灣連線成員，是台灣在美國國會的堅定友人。

他與另一位同樣十分友台的參議員、外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）去年7月曾聯合提出「台灣安全法」（Taiwan Security Act），呼應「2018財政年度國防授權法案」，要求美國軍艦經常性造訪高雄和台灣其它適合的港口，台灣海軍則在太平洋司令部同意下訪問夏威夷和關島等適合的港口。

川普當選後與總統蔡英文通電話時，柯頓曾推文表示讚許；中國要求美國航空公司更改網站台灣名稱時，他也曾發表聲明譴責；薩爾瓦多與台灣斷交轉向中國時，柯頓也曾公開聲援台灣。

美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）出任公職前，曾任柯頓的外交政策與法律顧問。（編輯：施燕飛）1071222