▲ 盤前財經大事搶先讀2018年12月22日

今日操盤前瞻

台股匯市開市

台灣 11 月失業率、外匯交易統計

法人說明會：士紙

除權息：台船

力阻參院否決預算案 川普發出威脅

政府於週五關門的僵局，似乎依舊無解。川普總統警告，如果國會議員不通過他所提議的邊界築牆預算，則政府關門將會 “非常久”。若週五午夜之前，國會無法通過七家機構的支出法案，則部份政府機構將會關門。今早為止，有關是否通過美墨邊界圍牆預算，國會議員似乎並未能突破僵局。閱讀全文…

離岸風電躉購費率取消階梯制 CIP：恐不利綠色金融發展

明年再生能源躉購費率預告草案日前出爐，且取消前高後低的階梯式費率。對此，哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 昨 (21) 日表示，階梯式費率的設計，可加快融資還本的速度，降低本土金融業者的融資風險，增加其接受專案融資的信心，且躉購費率設計並未將匯率、利率避險等因素納入考量。閱讀全文…

光學指紋辨識將掀價格戰 郭明錤：3 台廠搶進

中國天風證券分析師郭明錤針對聯詠 (3034-TW)、敦泰 (3545-TW) 與義隆電 (2458-TW) 的螢幕指紋辨識 (FOD) 技術發展時程，以及螢幕下光學指紋辨識晶片價格趨勢做出最新預測。閱讀全文…

華航小金雞穩穩賺 台灣虎航確定連 2 年獲利 弭平過去總虧損

華航 (2610-TW) 旗下台灣虎航董事長張鴻鐘昨 (21) 日指出，第 4 季因選舉影響國人出國意願，單季預計將呈現小幅虧損狀態，不過，由於前 3 季已獲利近 10 億元，連續第 2 年獲利無虞，且已可彌平過去總共虧損的 15.5 億元。閱讀全文…

房仲調查：九合一大選落幕後 北高及台南購屋意願提高

根據連鎖房仲業者的調查結果顯示，11 月 24 日九合一大選落幕，有 49.8% 民眾看好經濟後市，且有 21.9% 民眾選後購屋意願上升，購屋意願最高的全台都會區並以高雄市、台南市與台北市為前三名。閱讀全文…

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