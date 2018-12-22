（中央社安卡拉21日專電）美國總統川普跳過國安團隊，無預警宣布自敘利亞撤軍，令幕僚和盟邦震驚。報導指出，川普是在與土耳其總統艾爾段通話時，突然做出這項撤軍決定，就連艾爾段也措手不及。

土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社（AnadoluAgency）引述美聯社報導，根據聽取相關簡報的兩名官員指出，川普沒有諮詢高階國安官員和盟邦，就做出這項決定。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）12日宣布，將在數日內對敘利亞境內幼發拉底河（Euphrates）東岸發起軍事行動。報導指出，川普14日與艾爾段通話前，白宮高階官員先行準備一份談話要點，勸諫川普明確反對土耳其進犯敘利亞，並對安卡拉做出兩國合作因應安全問題的建議。

報導說，不過川普沒照這劇本演，反而跟艾爾段一個鼻孔出氣。

其中一名官員指出：「談話要點立場很堅決。大家都希望土耳其打退堂鼓，試圖給點什麼讓土耳其有下臺階，也許是掌控邊境領土之類的。」

報導指出，艾爾段問川普說，川普一再強調，擊垮激進武裝團體伊斯蘭國（IS）是美軍留在敘利亞的唯一理由，既然IS掌控領土僅剩全盛時期的1%，為何美軍仍然留在敘利亞。

報導說，川普詢問也正聽取這場通話的國家安全顧問波頓（John Bolton），若艾爾段所言屬實，為何美軍仍然留在敘利亞。波頓承認IS已遭顯著擊退，但堅稱國安團隊認為，唯有將IS全面清除，勝利才能持久。

川普對此不為所動，向艾爾段保證將會撤軍。報導提到，這項說法就連艾爾段也措手不及，還勸告川普不要「倉促」撤軍。不過川普心意已決，仍保證撤離2000名駐敘利亞美軍。

報導指出，這項決定讓川普國安團隊跳腳，想辦法延後撤軍行動，卻遭白宮幕僚長凱利（John Kelly）和即將出任代理幕僚長的穆瓦尼（Mick Mulvaney）否決。

白宮高階官員近數月來一直告訴川普，對抗IS的戰役還不到結束的時候，不過川普19日宣布任務達成之際，對這些建言不予理會。

報導指出，美國國防部長馬提斯（James Mattis）因此請職，將於明年2月底榮退。馬提斯辭職信暗指跟總統理念不合，包括認為川普對盟友不尊重。（編輯：屈享平）1071222