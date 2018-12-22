（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）美國國務院今天發表聲明，對中國拘留的加拿大公民表示關切，並呼籲中國立即放人。

美國國務院今天以副發言人巴拉迪諾（RobertPalladino）名義發表聲明指出，加拿大是法治國家，華為科技副董事長兼財務長孟晚舟的法律程序公平、公正、透明，加拿大遵循與兩國引渡條約、尊重對國際法的承諾。美加兩國同意法治是自由社會基礎，將共同捍衛且維護此原則。

巴拉迪諾表示，美國對中國政府在本月稍早拘留2名加拿大公民深表關切，呼籲中國政府立即釋放他們。

國務院的這項聲明是美國第2次公開要求中國釋放遭拘留的加拿大公民。美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo）14日在華府與國防部長馬提斯（Jim Mattis）、加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）及加拿大國防部長石俊（Harjit Singh Sajjan）進行美加2+2部長級對話後，曾首度公開要求北京放人。

蓬佩奧當時表示，「不能接受」北京非法拘留2名加拿大公民。他呼籲中方立即放人，也要求全球各國必須妥當對待他國公民。

孟晚舟1日遭到加拿大逮捕後，中國陸續拘留3名加拿大公民，包括前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor），以及因非法就業問題被中國地方公安機關處以行政處罰的教師麥克弗（Sarah McIver）。（編輯：施燕飛）1071222