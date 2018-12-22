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受到美中貿易戰以及美國政府可能停擺的消息影響，投資人憂慮引發賣壓，美國股市周五（21日）連續第三個交易日重挫，道瓊工業指數下跌414.23點，以22445.37點作收，本週大跌近7%，創下2008年金融危機以來最大單週跌幅。

周五（21日）紐約Fed銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，願意重新評估並傾聽美國經濟可能低於預期的市場信號，就目前而言進一步升息似乎是合適的，他的談話內容一度提振美股，但隨後國家貿易委員會主任納瓦羅（Navarro）說，在貿易戰停火90天後，中美可能無法達成永久性貿易協定，讓美股跌幅再度擴大。

終場道瓊工業指數大跌414.23點或1.81%，以22445.37點作收，單周跌幅6.8%，創下2008年10月以來最大百分比跌幅。

標準普爾指數（S&P 500）下跌50.84點或2.06%，收在2416.58點，自歷史高點重挫17.8%。

科技股那斯達克指數（Nasdaq）跌195.41點或2.99%，收6333.00點，本週下跌8.3%，較8月記錄高點狂跌22%，進入空頭市場。

BREAKING: Stocks are plunging again on Wall Street, chopping another 600 points off the Dow Jones Industrial average. https://t.co/aIcZpG3PHk — The Associated Press (@AP) 2018年12月20日

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