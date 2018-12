新頭殼newtalk

受到美中貿易戰以及美國政府可能停擺的消息影響,投資人憂慮引發賣壓,美國股市周五(21日)連續第三個交易日重挫,道瓊工業指數下跌414.23點,以22445.37點作收,本週大跌近7%,創下2008年金融危機以來最大單週跌幅。

周五(21日)紐約Fed銀行總裁威廉斯(John Williams)表示,願意重新評估並傾聽美國經濟可能低於預期的市場信號,就目前而言進一步升息似乎是合適的,他的談話內容一度提振美股,但隨後國家貿易委員會主任納瓦羅(Navarro)說,在貿易戰停火90天後,中美可能無法達成永久性貿易協定,讓美股跌幅再度擴大。

終場道瓊工業指數大跌414.23點或1.81%,以22445.37點作收,單周跌幅6.8%,創下2008年10月以來最大百分比跌幅。

標準普爾指數(S&P 500)下跌50.84點或2.06%,收在2416.58點,自歷史高點重挫17.8%。

科技股那斯達克指數(Nasdaq)跌195.41點或2.99%,收6333.00點,本週下跌8.3%,較8月記錄高點狂跌22%,進入空頭市場。

BREAKING: Stocks are plunging again on Wall Street, chopping another 600 points off the Dow Jones Industrial average. https://t.co/aIcZpG3PHk

— The Associated Press (@AP) 2018年12月20日