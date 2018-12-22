非洲豬瘟疫情持續延燒，為全力防堵疫情，農委會祭出重罰，違規攜帶肉品入境者，初次違規立即開罰 20 萬元，第 2 次就罰 100 萬元。高額罰款讓許多受罰者大呼吃不消，尤其身分微妙的陸配，更受到外界關注。前警大教授葉毓蘭曾於日前呼籲減輕陸配罰金，但網路紅人且本身就是陸配的廣告小妹卻有不同看法。廣告小妹認為，不想被針對，就更不能要求特權，況且開罰並非針對陸配，罰你不是因為你的身份啊！中肯發言被網友讚爆，熱烈轉發分享。

廣告小妹昨晚（ 21日 ）在臉書發文表示，有人要她替因攜帶中國大陸肉製品入境台灣，被開罰 20 萬的三位陸配講些話。（在廣告小妹發文後，又傳出一起黃姓陸籍女性旅客深夜搭機來台，被查出 1.2 公斤「豬雞牛鴨」肉製品，將處以 20 萬元罰鍰。）三位陸配中有人稱不知道真空密封的豬肉乾會有問題，有人稱是孩子在電話裡說想吃火腿腸她沒有想太多，有人稱她不識字。廣告小妹說，「其實，她們的說法我都信。」

但是廣告小妹指出，雖然理解陸配們的行為與思考邏輯，可是不知情只能解釋違規行為，卻不能免責。中國大陸封鎖消息、不能接收 LINE 、不識字，依然不能推翻她們將台灣養豬業曝光在感染非洲豬瘟的風險下這個事實。

從以前就規定不能帶肉製品入境，但抱著僥倖心理的人也不是只有她們幾個，多得去了。可現在局勢不一樣，非洲豬瘟沒有疫苗、發病率百分百、致死率百分百。這時刻台灣政府若還不提高罰款，說得過去？

廣告小妹並認為，陸配在台灣是相對弱勢沒有錯，可是弱勢又怎樣？正因為不想、也不該被針對，所以更不能要求特權。何況此次開罰並非針對陸配，也是有台籍被罰同等金額不是？罰你不是因為你的身份啊！退一萬步說，她們在台灣的家人也有責任。中國大陸接收外界通訊困難，但有陸配卻能得知孩子想吃火腿腸，代表雙方是有聯絡的。



最後廣告小妹也呼籲，無論是誰，陸配、美配、火星配，都請不要冒險攜帶任何國家的肉製品入境。被罰款事小，錢能解決的都是小事，但整個台灣社會、經濟都將受到嚴重影響。如今福建也出現非洲豬瘟疫情，恐還會繼續傳播到豬肉貿易興旺的東南亞鄰國和朝鮮半島。福建就在台灣隔壁啊，請君多想想。

其實根據農委會資料，自 18 日提高裁罰額度後以來，全國各機場、港口查獲案件數，分別是 18 日 9 件， 19 日 5 件， 20 日 7 件，如果民眾有「都是陸配在違規」的印象，顯然不是事實。只是違規的陸配，特別容易因身分特殊而被媒體報導而已。防疫不分你我，也無關乎是不是陸配，須仰賴全民一起努力。