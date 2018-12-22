準備跟好友一起來場聖誕節party，卻又擔心熱量爆表？國健署社區健康組組長林莉茹今（22）日提出「我的餐盤6口訣」教你如何快樂享用耶誕大餐，健康吃得飽也不怕胖！

林莉茹表示，民眾在享用大餐時，往往容易吃過量或飲食不均衡，造成健康負擔，各式濃湯、牛排、豬排、含糖飲料、糕點等，吃一頓可能就會攝取超過2000大卡的熱量，但以一般體重60公斤的靜態工作者而言，每日所需熱量僅約1800大卡、脂肪不超過總熱量的30%（即540大卡計算，脂肪不超過60公克）、每日鈉攝取量為2400毫克（相當於6公克食鹽），一頓大餐下來，熱量、脂肪與鈉含量均超標，約需跑76圈操場，才能將1餐多餘的熱量消耗，而超過每日建議量1倍的脂肪與鈉攝取量，也會對健康造成威脅。

為了讓大家都能飲食均衡過耶誕，林莉茹提出下列6口訣，透過在家自製耶誕餐點，控制飲食份量及聰明選擇食材。

口訣1、每天早晚1杯奶：

飲品上以無糖飲品或原味乳替代含糖飲，若製作蔬果沙拉可以以原味優格替代熱量較高的沙拉醬，如凱撒醬、千島醬等。

口訣2、每餐水果拳頭大：

每餐水果吃1個拳頭大小，選擇沙拉配料時可以搭配一些水果，或是於餐後以水果替代甜點。

口訣3、菜比水果多一點：

蔬菜的份量選擇應比1個拳頭再多一點，除了於沙拉中的蔬菜，也可以製作香烤杏鮑菇、蒜炒時蔬、蔬菜湯等，盡量避免奶油焗白菜、乾煸四季豆等熱量及含油量較高的菜色。

口訣4、飯跟蔬菜一樣多：

全穀雜糧類除飯之外，還有南瓜、芋頭、地瓜、紅豆等食材，建議在食用時份量比1個拳頭再大一些，盡量可以選擇未精製的全榖雜糧類做烹調，如烤地瓜全穀雜糧飯等，而若以麵類為主食時，可搭配口味較清爽之醬料及配料，製作如鮮蔬橄欖油義大利麵等，亦可在製作沙拉時搭配藜麥、洋薏仁等，少選擇炒飯、炒麵、白醬義大利麵、甜麵包等餐點。

口訣5、豆魚蛋肉一掌心：

建議每餐豆魚蛋肉類份量大小及厚度和自己的掌心差不多大，食材選擇的優先順序為豆類及其製品，其次為魚類、海鮮類，接著是蛋類，最後才選擇肉類。選擇肉類時，以白肉（如雞肉、鴨肉）取代紅肉（牛肉、羊肉），並以蒸、煮、烤等烹調方式為優先，少選擇油炸、油煎，並以蔥、薑、蒜、香草等香辛料取代市售調味料。

口訣6、堅果種子一茶匙：

建議可在餐點中灑上1茶匙的堅果（如核桃粒、杏仁粒或芝麻粒），並盡量以水果取代糕點，或是製作以蔬菜為基底之清湯取代酥皮濃湯，以避免攝取過多的熱量及脂肪。

林莉茹說，只要把握上述口訣製作佳節餐點，適量取用並且和家人朋友一起分享，都能讓大家在歡慶佳節同時也能吃得健康。另外，她也建議，餐後可以和親朋好友於各耶誕景點散散步感受濃濃過節氛圍，或是在公園騎腳踏車、、河濱步道漫遊，不僅能拉近彼此情感，也能增加身體活動量，減輕身體負擔。