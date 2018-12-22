我駐大阪辦事處長蘇啓誠今（ 2018 ）年 9 月輕生，針對外界直指假新聞是造成蘇啟誠自殺的原因， 20 日蘇啟誠遺孀對外發表聲明，表示丈夫遺書內並未提及假新聞造成他的壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，於開會前一天，表明「不想受到羞辱」以死明志，讓焦點瞬間轉移至外交部上，謝長廷甚至被台北市議員當選人羅智強點名，是逼死蘇啓誠的元凶。對此，謝長廷昨（ 21 ）發 7 點聲明揚言提告，反遭台北市議員當選人游淑慧揪出翻譯有誤，狠批「隔海嗆告不如回台說明，別躲在日本」。

游淑慧昨日深夜在臉書上發文指出，謝長廷 18 日在臉書上寫下：蘇前處長遺書也說遭受到「外界批評」甚為痛苦。但經蘇啟誠家屬說明遺書內容只有他們看過後，謝長廷才改口是引用日本 NHK 的報導。

游淑慧找出當時 NHK 的報導原文發現「謝長廷似乎不是原文引用，而是加了油、添了醋」，報導寫著，「家中留下了寫給親人的遺書，遺書中寫道，在關西機場封鎖時對待台灣旅客的處理方式，因此受到『批判』而深為所苦。」並非謝長廷所稱的「遭外界批判」。

她質疑，謝長廷硬是要多加「外界」這一個主詞，就是要轉移責任方向，可能的事實會不會是受到「上級」批判甚為痛苦？並表示，謝長廷是律師、又是駐日代表，中、日文都應該精通，沒有道理看不懂 NHK 的報導內容，更沒有道理不知道加一個「主詞」差很大。

同時，游淑慧也提出幾項疑問，為何 NHK 這則新聞的連接點，現在疑似被下架？ NHK 記者是否真的看到遺書的完整內容？其新聞內容又是否完整引述遺書文字？她認為，以日本警方辦案的嚴謹，應該不會把遺書獨漏給某家媒體，尤其 9 月 14 日傍晚包括《朝日新聞》、《每日新聞》、時事新聞社、 NHK 等主流媒體陸續刊出報導蘇前處長身亡一事，但只有 NHK 提及遺書一事。

游淑慧強調，此案涉及了太多人的清白和名譽，真相內容模糊不清，呼籲「謝長廷應該立即回台，到立法院說明、接受質詢。」