LINE Pay卡發卡2年，以高回饋衝出即逾百萬張發卡成績，但中信銀行宣布明年LINE Pay卡LINE Points回饋再縮水，從現在的2%砍到剩下1%，其他也有不少銀行調降信用卡優惠，讓許多卡友怒喊「剪卡」。不過，民眾也不用擔心明年沒卡可賺好康，尤其是現金、點數回饋信用卡，市面卡仍有7張神卡，國內一般消費平均回饋率超過1.5%，讓民眾仍可聰明消費、賺進可觀回饋。

Money101表示，現金回饋卡仍是民眾辦卡主流，主要是因為現金（刷卡金）無使用場域限制，較為實用，而以點數回饋的類現金回饋卡由於回饋率高、折抵消費方便，民眾接受度也非常高。

由於目前市場上已有多家銀行宣布將在2019年調降信用卡優惠，加上網路時代資訊流通快速，預期將出現一波信用卡「轉卡」潮。展望2019年，Money101也推薦這7張高回饋率的現金、點數回饋信用卡，國內一般消費回饋率均有超過1.5％，因此只要選對卡，民眾仍可聰明消費、賺進可觀回饋。

以國內消費來說，玉山Pi拍錢包信用卡來說，到2019年8月底前，不分國內外消費均有2.5%Pi幣回饋，且無上限；指定店家再享最高到4.5%回饋，像是在全家便利商店、台灣大車隊消費享4.5%Pi幣回饋。此外，水費、路邊停車費也有3.5%回饋，相當亮眼。由於Pi幣1元可以折抵1元消費，在三大便利商店（除統一超商以外）、PChome 24h購物、路邊停車費、水費等都可使用，不怕點數用不完。

至於渣打現金回饋御璽卡，到2019年底前，也提供國內外消費1.88%回饋，無上限，在於國內消費以現金作為回饋的信用卡中，回饋是最高的。

海外消費部分，由於國人愛旅遊，海外消費回饋也是許多卡友關注重點，因此銀行也多著墨於此。像是中國信託銀行LINE Pay卡雖然調降國內一般消費回饋率，但同時調高國外消費達2.8%LINE Points回饋，無上限。

台新銀行則在2018年底推出FlyGo信用卡，同樣喊出國外消費2.8%現金回饋，無上限。

至於數位消費通路，也有銀行祭出最高享5%回饋。像是國泰世華銀行KOKO COMBO icash聯名卡，在指定通路享5%現金回饋，每月消費達6000元會達到回饋上限300元。由於多數信用卡於四大超商消費都不再提供點數、現金回饋，但國泰世華銀行KOKO COMBO icash聯名卡卻反其道而行，給出5%高回饋，甚至在常見的數位通路消費，如高鐵網路購票、PChome線上購物、商店街、博客來網路書店或是綁定行動支付（LINE Pay、歐付寶、街口支付、Pi行動錢包）同享5%回饋。

兆豐銀行e秒刷鈦金卡，只要數位通路消費，兆豐新戶最高享4%回饋，舊戶則為3%回饋，每月回饋上限為250元到450元，而這張卡適合堪稱網購族群的「無腦刷」信用卡，舉凡於手機、平板或網路商店付款，通通屬於數位通路。

在運動通路方面，也有銀行祭出最高享3.96%回饋。像是永豐銀行SPORT卡，適合喜愛運動的族群，只要每月燃燒3000卡、5000卡、7000卡可以獲得3、5、7倍紅利，在指定運動通路消費則享10倍紅利回饋，試算下來，現金回饋率最高可達3.96%。