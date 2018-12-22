（中央社記者管瑞平、魯鋼駿苗栗縣22日電）苗栗縣長徐耀昌今天指出，105年曾帶領藍營8縣市首長，前往北京進行觀光文化與農產交流，選後國民黨贏得15縣市首長，將於連任後，促成藍營縣市首長「再訪北京」。

徐耀昌指出，25日即將就職連任，對內除延續相關政策，達成「南北攜手躍進 山海共享慢活」的目標外，對外更要把苗栗的好山、好水、好人情帶往國際，尤其台灣的地理環境與經貿現況，必須先提升自己，再仰賴國際行銷，才能落實「拚經濟、顧民生」。

徐耀昌表示，105年9月曾與新竹縣長邱鏡淳、南投縣長林明溱等8縣市長，前往中國大陸北京參訪，並達成觀光、文化、青年交流以及行銷在地農特產品等8項結論，回台後，也順利把公館鄉的芋頭、西湖鄉優質文旦柚，賣到中國大陸，顯示兩岸互惠交流，確實可行。

年底大選國民黨贏得15個縣市，徐耀昌指出，已派員研擬比照藍營8縣市參訪模式，規劃藍營15縣市首長再訪北京，與對岸進行良性互動，把15縣市的農特產品、在地特色，行銷到大陸。

徐耀昌指出，其實兩岸平等互惠交流，從他就任苗栗縣長以來就不曾間斷過，25日連任後，更將積極全力促成藍營15縣市再訪北京，希望中央也能夠給予支持。（編輯：李錫璋）1071222