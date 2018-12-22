（中央社記者溫貴香台北22日電）立法院將在28日舉行這個會期最後一次院會，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，國民黨團杯葛促轉會、黨產會等預算，24日將再溝通，不排除從院會抽出逕付二讀，臨時會再處理。

柯建銘今天受訪表示，臨時會最主要任務就是總預算案三讀，25日要協商前瞻基礎建設計畫第二期特別預算，預算刪減案本來只有10幾案，國民黨團又提了200案，如果下週二朝野協商，黨團幹部都簽名，28日（下週五）院會就可以表決。

他表示，假如無法在28日完成前瞻第二期特別預算審查，臨時會的任務就是處理兩大預算分別是總預算與前瞻二期預算案，法案的部分，下週能夠處理盡量處理，不能處理就等下會期開議再審。

柯建銘說，包括攸關假訊息的相關修法，各部會要全面盤點、刑法、國家安全法等屬於爭議性法案，這會期都沒辦法通過，要等下會期再說，下週若已簽朝野協商共識的法案，有簽出來就排，28日最後一次院會以變更議程方式列案，盡速完成三讀。

他表示，以前每個會期最後一次院會總是弄60、70個法案熬夜表決，這次不會，將會早早下課。

柯建銘說，24日要協商國家語言發展法草案、都更條例草案、文創產業發展修正草案及文化內容策進院設置條例草案等案；25日協商前瞻二期預算。

促轉會、黨產會等單位預算案遭國民黨團杯葛，柯建銘下週將找國民黨立法院黨團書記長曾銘宗再溝通，立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委周春米26日（下週三）將排審，若朝野溝通無共識，不排除從28日從院會抽出直接逕付二讀。

柯建銘表示，國民黨立委賴士葆提案廢除促轉會，民進黨團擋掉，國民黨也不敢回擋，加害者用這個增加政治紅利效果有限，有關黨產會預算等等，24日將與國民黨團溝通，否則就從院會抽出逕付二讀。

至於臨時會何時開始，柯建銘說，下週全部結束後將與在野黨團談，希望盡早結束。（編輯：林沂鋒）1071222