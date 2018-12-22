藍天 (2362-TW) 旗下百貨公司品牌群光匯汕頭店今 (22) 日開幕，公司預估，開幕首年業績可達人民幣 8 億元 (約新台幣 36 億元)，3 年後可望貢獻藍天達人民幣 10 億元的營收 (約新台幣 45 億元)，若加上今年開幕的另一家的德州群光匯，2 間店明年每年起可望貢獻 50 億元以上的營收。

藍天汕頭群光匯將由藍天集團旗下的百腦匯，與轉投資的群光廣場共同經營，藍天副董事長暨百腦匯總裁蔡明賢認為，中國消費市場還在成長階段，中產階級已達約 4~5 億人，消費實力很強，因此仍看好未來中國市場消費需求。

此外，汕頭人口穩步成長，加上政府持續擴大機場、高鐵及輕軌等交通基礎建設，也將有助帶來人潮以及商機，汕頭群光匯也引進 250 個品牌進駐，其中 200 個品牌是首次進駐汕頭。

群光廣場總裁蔡再添預估，汕頭群光匯開幕後，首年業績可達 8 億元人民幣，接下來維持每年雙位數年增率，目標開幕第 2 年可望達到損平，開幕第 3 年全年可望貢獻藍天人民幣 10 億元的營收。

而今年開幕的德州群光匯，藍天預估，明年營收上看人民幣 4 億元，且同樣以每年 1 億元成長，3 年後可達人民幣 6 億元，明年起 2 間店每年貢獻藍天營收約 12 億元 (約新台幣 53.5 億元)。

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