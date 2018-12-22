（中央社墨西哥市21日綜合外電報導）墨西哥新外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天表示，美國與墨西哥沒有簽署協議，讓申請美國庇護的第三國移民待在墨西哥。

美國國土安全部（DHS）部長尼爾森（KirstjenNielsen）表示，川普政府將把越過美國南方邊界的移民送返墨西哥，同時審核他們尋求庇護的案件，厄伯拉特隔天即做出這項聲明。

厄伯拉特在總統每日新聞發布會上表示：「我們沒有簽署任何協定，而且也不會這麼做。」墨國新總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）1日才剛上任。

墨西哥駐華府代辦札巴戈迪亞（Jose AntonioZabalgoitia）昨天告訴記者，墨西哥會「確保收到（美國）庇護申請結果的外國人士充分享有憲法承認的權利和自由」。

但他也敦促華府，「不要把移民變成人球」。

札巴戈迪亞說：「這項措施僅適用於（在美國）尋求庇護的人。」「我們不會接受遭美國驅逐出境的人。」

此番言論使墨西哥部分批評人士認為，這代表新政府已與華府簽署正當化程序的協定。

厄伯拉特表示，並非如此。

他說：「墨西哥不會接受這樣的協議，我們告訴他們很多次了。」

厄伯拉特表示，官員已向華府詢問他們正在進行事情的更多細節，以便當局24日能就這項政策提出「更確切的立場」。

川普政府先前下令，拒絕對數以萬計北上的中美洲移民庇護，但遭到美國法院駁回後，美國做了上述宣布。這些中美洲移民多半來自瓜地馬拉、薩爾瓦多及宏都拉斯，為逃離家鄉貧困及暴力，一路往北挺進。

由於墨西哥不接受從美國送回的非墨西哥移民，美國官員被迫將這些人登記在冊，不是控訴他們非法入境，就是登記他們的庇護申請。

這些移民在等待未來聽審前，將在美國境內獲釋，尼爾森說很少人會出現參加他們的庇護聽審。（譯者：侯文婷/核稿：徐睿承）1071222