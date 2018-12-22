（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國倫敦塔（Towerof London）俗稱「食牛肉者」（Beefeater）的衛兵今天脫下傳統紅制服，穿上黃背心，並與其他歷史地標工作人員一同罷工，抗議新年金制度。

造訪中世紀古堡倫敦塔的遊客55年來首次碰上罷工警戒線，因為負責維護漢普頓宮（Hampton CourtPalace）及肯辛頓宮（Kensington Palace）的歷史王宮協會（HRP）員工換上法國「黃背心」（Yellow Vest）運動中顯眼的象徵服裝，發起罷工。

歷史王宮協會以新年金制取代現有制度，其中包括提高提撥金。

歷史王宮協會將要退休的員工狄瑞沙（Theresa）告訴法新社：「在這個新制度下，年輕員工會損失錢財。」

拒絕提供姓氏的狄瑞沙表示，這項改革對這些勞工來說難以接受，他們表示自己盡忠職守，提升英國君王政體形象，但薪水根本不算「令人稱羨」。

「我們長久以來一直為歷史王宮協會工作是因為（舊）制度很不錯。」

歷史王宮協會表示，已為11%受影響職員提供高額補償金及過渡方案。

但這不足以安撫罷工民眾，他們下定決心要讓自己的聲音被聽見，因此聚集在倫敦塔外，揮舞寫著「捍衛我們的退休金」的標語。

歷史王宮協會執行長巴恩斯（John Barnes）表示：「我們完全尊重工會成員採取罷工的權利，但今天的罷工令人失望。」

「這不會改變我們結束確定給付制的決定。」

各大城堡在罷工期間仍然開放，月底及明年預料還會有罷工行動。

所謂的「食牛肉者」是指倫敦塔負責看管王室珠寶的守衛，昔日也負責看管囚犯。「食牛肉者」的暱稱起源不明，有一說是他們享有每天大啖牛肉的待遇。（譯者：侯文婷/核稿：盧映孜）1071222