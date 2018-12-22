（中央社記者江佩凌台北22日電）歌手蔡依林昨晚舉行新專輯聽歌會，把不完美的蔡依林透過音樂述說心情，蔡依林不諱言出道以來曾遭遇歧視，「我不是倖免的」，如今她已走出這段經歷，盼歌迷也能獲得力量。

繼上一張化身霸氣「呸姐」，蔡依林新專輯成了「怪美姐」，昨晚在台北信義區舉辦新專輯UGLY BEAUTY聽歌會，蔡依林娓娓道來每一首歌背後的創作故事，聽歌時則相當投入，常不自覺隨節奏自在晃動，相隔4年才發片的她，十分享受新作品發表氛圍。

前一張專輯「呸」成功引起迴響，走到UGLYBEAUTY對蔡依林而言，反而是檢視自我的音樂作品，當中有沉重、恐怖的音樂氛圍，也有甜美、可愛的抒情曲風，談論心魔也直視人的情慾，每一首歌都是毫無保留的她，每一句歌詞都有她的影子。

UGLY BEAUTY整體唱法上也有些新突破，蔡依林說，這次她並未刻意要求完美演繹，甚至會有上氣不接下氣的狀況，但透過不同編曲帶領下，那些歌聲有如人的情緒，任何聲音都是她想去探索的，同時透過歌曲扮演某種角色。

談及專輯序曲「惡之必要」，蔡依林特別介紹歌詞是邀請作家李維菁創作，憶及當時與李維菁碰面後，分享很多情緒面、脆弱面的自己，「惡之必要」可說是概括專輯濃縮的內容，並感性表示：「謝謝她用很精準的文字幫我完成這首歌，很遺憾她沒辦法聽到，但我相信身為女人，她是非常懂情緒的」。

介紹新歌「玫瑰少年」時，蔡依林一度情緒湧上、些微哽咽，在她聽來，這首歌雖然是中快版節奏，卻帶著淡淡哀傷，「很像靈魂隔空的對話」。她表示，雖然錄音時沒有哭，但聽完整首音樂的時候，內心非常感動。

「玫瑰少年」歌詞為蔡依林先填寫，由樂團五月天主唱阿信修改後完成，作品也延伸探討到各種「歧視」，蔡依林提到，她的工作環境雖然是演藝圈，但她也曾遇過歧視，並強調任何職場上都存有各種歧視，「我不是倖免的」。

此外還談及到性別歧視，由於日前挺同公投未過關，蔡依林坦言對於公投結果十分驚訝，但她選擇正面看待，「我一直相信，新的衝擊對於這個社會，都是需要一點時間的，至少有人願意提起它、討論它，這就是很好的開始」。

聽歌會上，有歌迷分享心得，認為蔡依林以往總是追求完美，這次則回到各種人性面的探討，反而從「完美」走入了「完整」，對此蔡依林也認同表示，這份「完整」一直是她過去從未探詢到的一塊，沒發現其實她對外切斷了很多連結，甚至忽略傾聽身體的感受。

回顧每首歌曲內容，蔡依林解讀：「算是一個音樂日記」。她選擇把自己不完美的一面丟給大家，表示她已經從經歷中走出來，並相信這些故事會引來更多故事，希望歌迷聽完她的歌後，能獲得更多啟發，也更加珍愛自己。（編輯：黃于）1071222