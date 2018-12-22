（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）基隆市明德國中今天舉辦高麗菜傳愛活動，師生花了2小時將1000顆高麗菜堆疊成4公尺耶誕樹，還在紅毯兩旁擺放高麗菜迎賓，市長夫人吳秋英也到場將「珍惜」字卡掛在樹上。

明德國中校長沈俊光說，基隆市農會上週贈送學校100顆高麗菜，有老師在學校臉書（Facebook）粉絲專頁寫了首打油詩，獲得許多學生迴響，紛紛表達很想去高麗菜產地體驗，後來有民眾看到訊息，代為聯繫全國蔬菜同業公會理事長呂清吉。

他說，呂清吉致電學校表達想贈送師生每人一顆高麗菜，他心想耶誕節即將到來，何不將高麗菜堆疊成耶誕樹，在蔬菜公會秘書長帶領下，師生前往桃園一處農場採收1000顆高麗菜，校方也將這堂課程取名為「包藏愛心，珍農、尊農」，期盼藉此讓學生體驗菜農的辛苦。

沈俊光表示，師生和呂清吉昨天合力製作高麗菜耶誕樹，大家先在底層排了100張塑膠椅後鋪上木板，接著逐一往上堆疊椅子和木板，共用了400張椅子將骨架完成後，再從上方往下擺放高麗菜，過程中雖有2、3次小型「坍塌」，幸虧並不嚴重，花了2小時終於完成4公尺高麗菜耶誕樹。

沈俊光說，今天參加活動的民眾只要說出通關密語「好菜，好菜，我真的是好菜，我愛高麗菜」，就可以抱一顆高麗菜回家，活動於下午4時結束後，也會將1000顆高麗菜分送給大家。

呂清吉表示，近期因高麗菜盛產，批發價每公斤大約只有新台幣10元，加上孩子剛好想了解高麗菜種植過程，才會興起贈送1000顆高麗菜，提供學校製作高麗菜耶誕樹，也期盼藉由學生親自體驗採收過程，教育學生相關食農知識。（編輯：李錫璋）1071222