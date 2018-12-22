（中央社記者邱俊欽桃園機場22日電）全台提升豬瘟疫情的防範層級，義美食品公司總經理高志明指出，台灣海岸線很長，防疫不可能完全在機場，「很多不是那麼受重視的地方，多少有漏洞存在」，呼籲全面防堵。

為防範非洲豬瘟疫情擴散，國境各單位加強防疫層級與宣導，高志明今天前往桃園機場，參加義美在桃園機場第二航廈所舉行的新營業據點活動，他被問到國內近日防疫措施時，強調防疫重要性，若發生疫情，將衝擊台灣整體產業。

高志明說，防疫最怕就是百密一疏，萬一有小漏洞就會讓防疫破功，因此政府到民間，都要思考如何發覺還有什麼漏洞沒有被堵住，而任何一個漏洞所造成的病毒，傳染都會很快。

他也說，國人應該記住昔日口蹄疫事件時，台灣殺掉近400萬頭豬，損失新台幣1700多億元，民眾應該考量養豬戶所面臨的困難與困境，請大家要幫忙，並且要遵照防疫規定。

高志明認為，現在應該還有很多可能的防疫漏洞存在，要積極檢討，「因為要完全百分之百防堵疫情，困難度非常的高」。

記者問到是否會擔心一旦疫情發生，而波及到企業體，高志明說，養豬產業是幾十萬人在做的工作，從飼料、配運、養殖、屠宰、載運等，中間牽涉的產業鏈相當大，「萬一發生任何意外，對台灣經濟有很大的傷害」，人民的消費力一定會降低。

至於被問到目前政府的防疫措施是否足夠，高志明說，應該還有一些小漏洞，因為台灣的海岸線很長，不只是靠機場防疫；現在大家所重視的是桃園機場的防疫，而機場事實上也做得不錯，但是其他地方就可能不是那麼受重視，多多少少也會有漏洞存在。（編輯：李錫璋）1071222