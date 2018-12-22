（中央社台北22日電）中國要進一步放寬養老機構的市場准入，官方即將公布有關養老機構等級化分的評定標準。專家擔心，各地條件差異大，農村或小規模的社區養老機構將因無法達標而被強制關停。

經濟觀察報報導，養老機構等級化分和評定的國家標準最近將發布。相關人員表示，這會是推薦性、而非強制性的標準。

今年10月，中國國務院辦公廳發布有關完善促進消費體制機制實施方案，明確提出從2018年到2020年的重點任務之一，是要進一步放寬健康和養老領域的服務消費領域市場准入，將取消養老機構設立許可，支持各類養老服務供給。

養老機構分級制度建設有助於此行業的管理發展，但也引發爭議。

在有關分級評定標準的徵求意見稿中，提出了對這些機構的基本要求，包括老年人居室內每張床位使用面積不少於6平方公尺，單人居室使用面積不少於10平方公尺等。

謝紅認為，這意味著一些小規模的社區養老機構從一開始就處於分級監管標準之外。各省發展狀況和條件不一，各地養老機構水準參差不齊，如果一下子強制性的統一全國標準並不實際。

根據民政部的資料，截止2017年，中國各類養老服務機構和設施15.5萬個，比前一年成長10.6%。中國平均每千名老年人擁有養老床位30.9張，目標是到2020年這個數據為40張床位，而歐美已開發國家平均每千名老人擁有床位數是70張。

國家統計局資料顯示，截止2017年底，中國60歲及以上人口2.41億人，占總人口的17.3%，其中65歲及以上人口1.58億人，占總人口的11.4%。

在不少兩岸產業論壇上，台灣的養老機構經營一直是大陸方面學習的範本之一，大陸也強調歡迎台灣養老服務業者跨足大陸市場，然而，看似龐大的養老市場，目前獲利狀況並不佳。

報導引述北京大學護理學院教授謝紅說，當前中國開辦養老機構是典型的微利行業甚至無利行業，相當多的民營養老機構都處於「賠本賺吆喝」的狀態。

據民政部2015年1月公開資料，一半以上的私立養老機構收支只能持平，40%的私立養老機構長年處於虧損狀態，能盈利的不足9%。（編輯：張淑伶/周慧盈）1071222