（中央社記者謝靜雯新北22日電）新北富邦盃U18國際城市棒球邀請賽季軍戰，高市打線微調，先發投手潘柏至7局好投，率隊以5比1勝新北白；總教練李來發直言三年級球員出現怠惰，給二年級機會，他們也很爭氣。

高雄市隊此次以高苑工商代表參賽，昨天4強不敵台北市隊，今天與新北白隊交手，高雄市隊先發打序微調，部分主力球員沒有上場，李來發賽後直言，三年級球員出現怠惰，所以就把機會給二年級球員，也是要警惕他們，有舞台要好好珍惜，不然棒球環境很現實。

高雄市隊先發投手潘柏至今天總計用110球投7局，被敲出6支安打，投出5次四死球保送、5次三振，僅在2局接連被敲2支安打，失掉唯一1分，5、7局都被新北白隊攻占滿壘，但順利化解危機、沒有掉分。

李來發表示，潘柏至比賽過程中，場上多次遇到危機，「但一有危機就把球員換下來，就不會進步，所以讓留在場上自己解決，他也很爭氣」，李來發稱讚潘柏至高中期間持續成長，危機處理能力不錯，又具有身高優勢，也期待未來發展。

高雄市隊今天2局就有攻勢，1人出局後靠著接連3支安打、失誤，單局攻下2分，以2比1超前比數，4局再靠著失誤、暴投、翁耀宗適時二壘打、送回第3分，高雄市隊延續攻勢，再靠著接連2支安打、失誤，多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。（編輯：黃于）1071222