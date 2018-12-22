美國聯邦政府於聖誕前夕陷入局部停擺！

美國眾議院星期三（19日）通過臨時撥款法案，當地時間星期五（21日）下午交付參議院表決，但參議院最後決定休會待續，由於聯邦政府的資金到星期六（22日）午夜用盡，這也是華府40年來首次一年內停擺3次。

儘管過程中副總統彭斯和其他白宮官員與參議員嘗試就通過臨時撥款法案尋求共識，但雙方無法獲得任何有效的結果。

這次備受爭議的法案包括57億美元（約新台幣1700億）美墨邊境圍牆的臨時撥款草案，以及16億美元（約新台幣480億）的邊境安全經費，兩黨為此爭執不下；特別是耗費鉅資的邊境圍牆，就連川普的部份支持者及共和黨人，都表達反對意見，但川普仍強硬堅持，並語帶威脅表示，如果國會不通過美墨邊境建牆撥款，「政府將會關閉”非常漫長”的一段時間」，並將且把責任歸咎給民主黨。

現在聯邦政府確定暫時部份停擺，影響所及包括國土安全部、司法部、運輸部、內政部及農業部等9個部門，導致約80萬名公務員被迫放「無薪假」，偏偏又碰到耶誕節，美國不少公務員這個假期只能「吃自己」，恐怕心情也好不起來了！

此外，由於人手有限，華盛頓紀念碑、自由神像、博物館及國家公園等知名景點都可能關閉，或是有限度開放，如此一來，不但對觀光遊客造成影響，也損害地方經濟。

至於風暴男主角美國總統川普，原本這個耶誕要到佛羅里達州「放大假」，現在也確定泡湯。