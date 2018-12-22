（中央社記者張榮祥台南22日電）李孟諺代理台南市長1年3個月後，終於走到尾聲，他今天率市府團隊向市民一鞠躬代表感謝；李孟諺不改幽默本性，學行政院長賴清德撥弄頭髮說，他要休息一段時間後再找工作。

台南新舊市府團隊將於25日交接，台南市政府今天上午11時舉辦「感恩與祝福」茶會，由李孟諺率領市府團隊向市民報告8年來的市政成果；在茶會開始前，李孟諺則和市府團隊合影拍下「畢業照」，紀念這一刻。

台南市長當選人黃偉哲、曾任台南市民政局長的內政部次長陳宗彥、前台南市副市長顏純左、前台南市政府衛生局長林聖哲等人也都出席茶會；但相較於市長就職及上任週年記者會，這場茶會氣氛顯得有些陰霾，原市府團隊成員有一半都要離開。

李孟諺有始有終，去年交接代理市長時，學賴清德撥弄頭髮，今天上台致詞前也撥弄頭髮，他笑著說，代理市長1年3個月以來，髮量少了許多，不知整型專科的林聖哲是否有幫人植髮。

李孟諺細數8年市政成果，他說，代理期間，市政持續推動，「他留下來顧厝，還好厝沒有被搬走」。

李孟諺接受媒體訪問時說，他感謝黃偉哲請他留在市府團隊服務，以延續公務員的年資，但他因考慮家庭因素，才選擇離開，24日結束代理暫時放假，休息一段時間後再找工作。

李孟諺表示，在休息的這段時間，他得整理20、30箱資料，台南市及新北市兩邊跑，待整理後，就會長住新北市，多陪伴小朋友成長，和家人相聚。

李孟諺期許新市府團隊帶給市民更宜居及安居樂業的生活，民眾期待是愈來愈高，得加強硬體建設，增加就業環境，改善人民生活，提升薪資水準，讓年輕人不要離鄉背井，有更多就業機會，這是整個施政核心和王道的價值。

至於台南市政府核准龍崎事業廢棄物掩埋場的水土保持施工許可證，引發環保團體及當地居民抗議，李孟諺也解釋說，市府團隊一直以民意為依歸，扣住施工許可證數年不發。

他表示，這次是因監察院來函提醒及指正，歐欣公司又向農委會訴願成功，認定市府不應以未達民意為理由扣發施工許可證，要求市府適法處分，市府才決定核發施工許可證，不讓市府員工承擔違法，面臨求償及懲處；其實，龍崎案問題根源是在經濟部核發設置許可，大家應該去探究根本問題。（編輯：陳政偉）1071222