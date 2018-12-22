（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普這次似乎鐵了心要為他允諾的美墨邊牆拿到築牆費，迫使聯邦政府因支出法案卡關得局部停擺，80萬政府雇員得做白工或強迫休假，更糟的是看不出僵局有化解跡象。

財經內幕（Business Insider）整理聯邦政府暫時局部斷炊的影響層面。

● 42萬人得做白工 38萬人放無薪假

美國國會先前已通過12項重要支出法案中的5項，包括國防、勞工、衛福、教育、退伍軍人事務及能源等部會仍有錢運作。但包括農業、商務、司法、國土安全、內政、國務院、交通、住房與發展等部會面臨停擺。

據民主黨國會議員準備的研究備忘錄顯示，約80萬聯邦政府雇員將受衝擊，42萬核心員工得做白工、38萬人得放無薪假。其中美國國家航空暨太空總署（NASA）95%的雇員被迫休假，而像邊界巡防等核心部門，在關門結束前就得上暫無薪水可付的班。

● 過去政府停擺最久約3週

自從1974年預算程序改革後，美國聯邦政府已發生20次因斷炊而停擺情況。最長的兩次是1995年12月到1996年1月關門21天，以及2013年9月到10月關門18天。2018年兩次關門特殊之處，在於白宮與國會均操之於同一黨之手，卻仍發生政府停擺。

● 這次得停擺多久 前景難料

彭博（Bloomberg）指出，川普以內容未含築牆經費為由，拒絕接受原本已於19日在參議院通過的臨時支出法案，恐迫使聯邦政府至少關門到明年1月3日，而屆時眾議院將變成握於民主黨之手，裴洛西（NancyPelosi）料將成為眾院議長。

除非週末國會出現意外突破，否則這次的政府停擺恐為時不短，川普還得面對部分來自共和黨內的不滿聲浪。

● 這次又是為哪樁

參議院19日通過的臨時支出法案因未含川普所盼的50億美元築牆費用，川普揚言拒簽，目前還掌握在共和黨之手的眾議院於是將50億美元築牆經費列入，但送至參議院後卡關，因為參議院只同意列16億美元。

當初法案不含築牆經費但足供政府運作至2月8日，其實川普原本也準備放行，但被殷格拉漢（LauraIngraham）、林堡（Rush Limbaugh）及柯爾特（AnnCoulter）等黨內保守派重量級人士嘲諷；黨內保守派眾議員梅多斯（Mark Meadows）與喬登（Jim Jordan）還煽風點火，要川普趁民主黨接掌眾院前以政府關門相逼。

● 情勢會如何發展

由於距2020總統大選還有2年，政府關門的利害衝擊或許尚可接受，川普與明年重掌眾院的民主黨有充分動機鞏固各自基本盤一戰，但這也意味雙方短期內恐不會達成協議讓政府重新開張。

雖然1月3日以後透過眾院推翻總統（對支出法案）的否決會較為容易，但仍有賴大量參眾兩院的共和黨人倒戈，才能扳倒川普的決定。

裴洛西與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）仍堅決反對築牆，川普也擺出一付不給築牆錢就讓政府關門到底的態勢，雙方達成妥協恐還有得等。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1071222