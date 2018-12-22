（中央社記者魯鋼駿、管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣卓蘭鎮公所向中央申請獲前瞻計畫補助，在苗140縣道旁開闢大安溪濕地公園，遭保育團體批評把「石虎的家剷平蓋水泥公園」，鎮公所今天表示，大家誤會了。

台灣石虎被列為第一級瀕臨絕種野生動物，全台估計數量僅存不到500隻，苗栗縣境內更是石虎活動熱點，環境保育團體最近卻發現，卓蘭鎮苗140縣道旁閒置國有地原是一處有利於石虎棲身覓食的棲地，現正大興土木準備興建「人工水泥」的大安溪濕地公園。

包括「守護石虎」、「高雄。愛樹人」等臉書粉絲團日前都貼文砲轟「花8000萬把石虎棲地摧毀，然後說這叫做卓蘭石虎『生態公園』」，引發大批網友留言撻伐「花公帑毀滅生態」、「石虎的墓碑」、「乾脆蓋石虎動物園」。

苗栗縣政府今天表示，大安溪濕地公園計畫，由卓蘭鎮公所向中央申請前瞻計畫補助，並非縣府權責。

卓蘭鎮公所則表示，該基地在140縣道尚未建置前，原為大安溪河岸堤防，開闢140縣道後，河川治理線外推，形成未登錄土地登記的國有財產地。

卓蘭鎮公所祕書徐士凡指出，這塊大約15公頃土地，早期是盜採砂石以及濫倒廢棄物業者出入頻繁地區，921地震時卓蘭、東勢一帶受損嚴重，作為當時廢棄土石堆置場，災後清運土方又發生業者不當超挖而形成窪地及雜木林，現基地內還殘留許多廢棄土方，可能含有有毒事業廢棄物，成為國土管理死角。

徐士凡說，該土地2年前登錄至卓蘭鎮公所以便做有效國土管理及利用，當時原本規劃為運動公園，正好前瞻計劃中有一項全國水環境專案，才會向中央爭取通過補助新台幣8000萬元，施做大安溪濕地公園。

徐士凡表示，這一處公園用地並非石虎棲地，鎮公所近年來積極推動石虎保育措施，工程執行期間，也與台灣石虎保育協會進行多次意見交流，於是把過濾池外觀做成石虎造型，不料，原本是「友善」的規劃，卻被「誤會」成這裡是石虎棲地。

台灣石虎保育協會則發出聲明指出，卓蘭近年期許成為「石虎之鄉」，鎮公所對石虎是相對友善的，但公部門缺乏生態基礎概念，低估公共工程對環境造成的衝擊，因此呼籲全面暫緩全台灣的水環境改善計畫，重新檢討已發包水環境改善工程，提出具體改善方案後，再討論是否繼續推動。（編輯：方沛清）1071222