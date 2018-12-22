（中央社記者楊啟芳台北22日電）卑南國中青少棒隊的伍祐城，是陣中當家第4棒，他12月初以唯一國中生的身分，參加Nike青棒菁英訓練營，得到許多投球上的觀念，讓他現在站在投手丘更有自信。

2018台北城市盃青少年棒球錦標賽，今天台東卑南對上桃園光明賽事中，伍祐城擔任第4棒，不過沒有敲出安打，僅在第1局遭觸身保送上壘，他對自己今天表現並不滿意，伍祐城說：「因為關鍵時候沒打出安打，太想打大支的安打了。」

目前伍祐城擔任投手、一壘及三壘手為主，今年不但於8月入選U-15世界盃棒球賽國手，還參加12月初的Nike青棒菁英訓練營，且14歲為學員中年紀最小，是唯一的青少棒選手，當時讓教練團相當驚豔。

伍祐城表示，在青棒訓練營中，學到很多觀念，特別是當投手的心態，他說：「站上投手丘要有自信，不然對手不會怕。」由於其他學員都是青棒選手，伍祐城指出：「那時即使投很好也會被打很遠。」不過他也從北科附工學長陳柏毓身上，學習到要多點自信，讓以往對到強隊會怕的他，態度改變許多。

除此之外，伍祐城也對與胡智為傳接球印象深刻，胡智為教他很多投球技巧；打擊方面則是在訓練營學到手腕運用，打出去的球變得比較會飛。對於未來要選擇當投手或野手，伍祐城尚未決定，目前他兩項都喜歡。

卑南國中總教練黃貴裕認為，伍祐城經過青棒訓練營後，改變最多的是態度，回球隊後明顯變得較為積極，黃貴裕說：「我們最要求的就是球員積極度。」（編輯：張芷瑄）1071222