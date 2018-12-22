由高雄市議會教育文化委員會暨「高雄公民文化行動聯盟」所舉辦的「高雄文化市政論壇」今（22）日在高雄塩旅登場。與會成員包括市議員吳益政、陳麗娜等多位議員與公民團體均表態將來在推動市政及監督市政上，會採納公民參與之意見，也願意朝推動公民參與的方向做努力，進一步將公民參與制度化，以民意為本監督新任市長韓國瑜的施政。

主辦單位邀請到市議員張豐藤、吳益政、陳麗娜、新科議員林于凱、及多位議員團隊及高雄市文史團體打狗文史再興會社，高雄藝術重鎮新浜碼頭藝術學會，關心台灣眷村保存的岡山眷村文化協會，與致力提出高雄市政規劃的高雄好過日協會，以及推動公民參與的熱吵民主協會等聯盟成員與會。而長期關注大林蒲遷村議題的議員陳麗娜也出席今天的論壇，聽取公民團體的想法和意見，和現場公民進行交流。

吳益政強調公民才是市政的主體，推動公民參與應該不分藍綠、超越黨派。市政推動，例如輕軌建設，唯有充分納入公民參與，創造實質的對話、形成政策建議，才能讓市政運作邁向良好、共善、宜居的城市。將來希望公民參與機制，包括公民審議、參與式預算，可以漸漸成為市政、建設的重要環節，讓市民的意見能夠被突顯、被實踐。

張豐藤表示，公民審議已成為未來城市治理的重要趨勢，如何持續推動，對市政府以及市議員而言會是重要的考驗。同時感謝高雄的公民團體持續關心與監督高雄的未來發展，並透過公民審議的方式，將重要議題彙整呈現，希望新的市府內閣和新科議員，可以好好回應，將民意納入當作施政考量。

聯盟成員們表示，過去一年，都採用公民審議的方式，針對「高雄文化藝術政策」、「眷村文化保存」、「舊港區文化保存與再造」，以及「大林蒲遷村爭議」，提出民意彙整與相關政策訴求。聯盟訴求希望新任議員可以將公民審議的政策建議帶進議會，以民意為本監督新任市長的施政。

岡山眷村文化協會常務理事張允慧也說，眷村文化是台灣社會重要的特色與資產，無論是硬體或軟體都應該重視。公民審議也訴求，文化資產保存應納入公民參與，由眷戶、公民及專家依比例組成委員共同審議。她也希望這股公民力量能夠持續下去。