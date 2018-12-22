高雄市六龜區台27甲線十八羅漢山前面，今天(22)日清晨六點多發生搭載學生的客運車跟小貨車對撞的意外，由於撞擊力道強勁，小貨車嚴重毀損駕駛當場死亡，客運車駕駛受傷送醫，所幸客運車內的學生都沒有大礙，警方根據車肇現場發現肇事貨車司機車可譨清晨返家時精神不濟，又超速駕駛才會發生事故，但因肇事雙方酒測值尚未出爐，相關事故原因仍待進一步調查後釐清。

警方調查指出，肇事的張姓小貨車駕駛（19歲）在台27甲線十八羅漢山前路段，疑高速駕駛且徧離車道，直接迎頭逆向撞上客運車，由於撞擊力道強烈，小貨車車體幾乎「肢解」，張姓駕駛也因車體變形夾在車內，消防人員獲報趕抵後，利用破壞器材剪開車體後，將張姓駕駛救出，不過張男傷勢嚴重，被救出時已無生命跡象。至於將客運的潘姓駕駛（39歲）送醫治療。

警方根據車肇現場狀況，發現肇事的張姓貨車司機車上有釣魚工具，且他的車行向是朝家裡開去，研判張男可能半夜沒睡跑去釣魚，清晨返家後精神不濟，又超速駕駛才會發生如此嚴重的事故，但因肇事雙方酒測值尚未出爐，相關事故原因仍待進一步調查後釐清。

警方表示，張男從事鐵工廠工作，在三名子女中排行老大，因年幼時曾在同一地點發生嚴重事故，此後走路就一跛一跛，平時就在家中幫忙周邊打雜工作。