勞工惡夢！

匈牙利國會本月12日通過備受爭議、有「奴隸法」之稱的新版勞工法，引發民眾走上街頭，大規模示威抗議，但支持總理歐爾班的總統阿戴爾，罔顧國內反對者的怒吼，正式簽署新版勞工法，並指相關條款和憲法並沒有牴觸，更強調，修法後對於勞工的保障不會減少。

根據新版勞工法內容，原本每年加班時數從250小時增加到400小時，雇主給勞工的加班費或補休，從原本的1年鬆綁為3年。按照新制換算起來，雇主每年可要求勞工多工作50天，等於平均每星期工作6天，而且如果勞工在3年內離職，很有可能拿不到任何加班費或補休，等於變相增加工時，而且雇主可以跳過工會的集體談判，直接與勞工本人協商。修法內容明顯有利於資方，讓匈牙利廣大勞工極為不滿。

在此之前，匈牙利境內的產業工會曾威脅，如果總統簽署新版勞工法，他們將會發動全面罷工。然而，匈牙利政府認為，先前的勞工法缺乏彈性，新版勞工法可以有效解決國內缺工問題，並且讓願意加班的人賺取更多收入。

匈牙利因為低薪問題嚴重，平均月薪僅533美元（約新台幣16000元），再加上教育與醫療資源不足，導致許多受過良好教育的匈牙利公民赴海外工作、生活，過去8年近18萬人移居海外，主要到鄰近的德國（32%）、奧地利（27%）及英國（17%）。

就在總統簽署「奴隸法」通過後，至少5千人周五晚間在匈牙利首都布達佩斯上街抗議。示威者先在國會附近集會，再遊行到總統府，高喊反政府口號，但沒有和警方爆發衝突。

示威領袖科瓦奇表示：「多謝！我們終於可以一周八天工作。」

不過，相較於匈牙利的「奴隸法」，台灣的「勞基法」對勞工其實更不友善。目前台灣每月加班上限為54小時，即使以每3個月不得超過138小時計算，每年雇主可合法要求勞工加班552小時，遠超過匈牙利的400小時。也因此看到匈牙利人的憤怒，台灣網友只能心酸表示「400小時是佛心公司吧」。