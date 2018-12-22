中國網路商店平台「京東」創辦人劉強東在今年八月底於美國明尼蘇達州涉嫌性侵一案，在經歷 114 天的審理後，12 月 22 日美檢決定不起訴。這意味著，劉強東將不會承擔刑事責任。

同時，劉強東透過代理律師對外發表聲明指稱，「有人在調查期間不斷散佈大量不實和錯誤資訊，美國司法瞭解他是無辜的」。聲明中還提到，「在房間裡發生的一切都是自願的；劉強東沒有犯任何罪行；事後女方多次勒索錢財並威脅起訴劉強東」。即使沒有任何的法律問題，但此聲明透露出一個事實，劉強東出軌，存在道德問題。

截至 12 月 22 日，該事件持續三個多月，京東股價從逾 30 美元跌至 20 美元，跌幅約 36%，今年以來則重挫近 55%，市值消失 147 億美元，劉強東的身家也縮水超過 25 億美元，約人民幣 170 億元。

在無罪消息公佈後，京東股價急拉，漲幅一度達 10.45%，最終收盤則收在 21.08 美元，漲幅 5.88%。

圖: 網易財經

劉強東過去常把中國電商龍頭阿里巴巴集團視為假想敵，並搶先在阿里巴巴之前赴美上市，當時也讓劉強東躋身中國億萬富豪之列。但京東上市後連年虧損，拖累股價表現，與競爭對手阿里巴巴業績相比形成明顯對比。

圖: 新浪財經。K 線: 阿里巴巴，橘線: 京東。京東與阿里巴巴歷史股價漲跌比較。

名譽掃地

雖然這次劉強東逃過了刑責，但出軌事實已定，劉強東因此付出沉痛的代價，不僅給京東產生巨大負面行銷，個人身價大縮水外，更深遠的影響是，過去劉強東一直沒有太多緋聞，長期經營的「硬漢」、「好男人」形象一夕崩塌。這在中國商界，堪稱是代價最高的一次犯錯。

淡化劉強東色彩？

在劉強東案塵埃落定的 8 小時前，京東似乎已經做好面對一切的準備。《京東商城組織架構調整的公告》對外公佈，架構調整後，多個事業群負責人不再向劉強東直接彙報，而是向京東集團 CMO、京東商城輪值 CEO 徐雷彙報。

2018 年，中國電商巨頭紛紛進入轉型期，京東在超越亞馬遜的口號喊出不久後，就因劉強東個人事件集團整體形象隨之受挫。京東想要快速渡過這陣痛期，去劉強東化，去個人英雄主義，繼續保持營運高速發展，勢必需要加快腳步培養集團「二號人物」。

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