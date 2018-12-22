（中央社記者田裕斌台北22日電）台灣指數公司宣布，近期陸續發布3檔不同類型指數，且自24日起計算發布盤中即時指數，未來可透過指數股票型基金(ETF)或指數投資證券(ETN)，讓指數型產品更多元化。

台灣指數公司表示，這3檔新指數分別為「特選大蘋果報酬指數」、「存股雙十等權重報酬指數」及「中小型代表300指數」；其中，「特選大蘋果報酬指數」自蘋果(Apple)最近公布供應商名單的國內上市電子公司中，精選符合流動性檢驗、近1年每股淨值不低於面額10元且財務報表無虧損的自由流通市值前10大股票，並採用自由流通市值加權，表彰蘋果供應鏈大型公司投資績效表現。

至於「存股雙十等權重報酬指數」則是透過市值篩選大型或高價上市股票，且需符合流動性檢驗，再以股東權益報酬率、現金股利殖利率及本益比等多因子評估指標進行評分，同時納入產業代表性考量，依據上市股票傳產、電子、金融3大類別市值占比進行各類別成分股檔數配置，由大至小排序選取出20檔成分股，因股票組合的產業結構與大盤雷同，利於採期權避險或進行套利操作，具備股利收益與資本利得的雙重潛力。

此外，「中小型代表300指數」以市值排序第50名之後的國內中小型上市股票作為母體，選取各產業市值前80%大且通過流動性檢驗的300檔股票，並採用普通市值加權，目標作為可充分反應各產業表現的中小型股票市場投資績效標竿；預期將增加未來中小型股票組合發行指數金融商品或衍生性商品如期貨及選擇權等機會，進而活絡中小型股票的流動性。

台灣指數公司指出，根據BlackRock Global ETPLandscape報告，全球交易所交易產品(ETP)資產規模截至今年10月底已達4.9兆美元，亞太市場資金今年流入高達1197億美元，僅次於美國市場的2109億美元，可見指數化商品已逐漸受到亞洲市場的重視。

以國內ETF而言，截至今年11月30日止，ETF掛牌檔數149檔，總管理資產規模達新台幣6605億元，掛牌檔數及資產規模較2017年分別大幅成長38%及89%，顯示近期國內指數化投資亦呈現蓬勃發展。（編輯：郭萍英）1071222