（中央社記者謝靜雯新北22日電）新北富邦盃U18國際城市棒球邀請賽冠軍戰，新北藍與台北市形成投手戰，新北藍隊3局靠著觸身球保送、安打拿下致勝分，以1比0奪冠，總教練周宗志盼球員調整心態，備戰木棒聯賽。

首屆新北富邦盃U18國際城市棒球邀請賽今天落幕，冠軍戰由地主新北藍隊與台北市隊交手，兩隊都是北部球隊，新莊棒球場也湧入約3000名觀眾進場，加油應援聲宛如職棒比賽。

新北藍隊以穀保家商組隊參賽，穀保今年國內各盃賽成績亮眼，近期接連拿下長華盃、黑豹旗青棒賽冠軍，此次富邦盃也如願將冠軍留下，但總教練周宗志認為球員還有很大的進步和調整空間。

周宗志直言，一整年比賽打到現在，明顯感受到選手有點疲勞，近幾個比賽球隊都拿下冠軍，但也希望球員能夠調整心態，富邦盃發生的問題，藉機讓球員發現不足、盡快調整，備戰明年1月登場的高中棒球聯賽（木棒組）賽事。

新北藍隊今天冠軍戰由岳政華先發，總計投5局被敲3支安打，投出4次三振、無失分，林昱珉6局後援，總計投4局被敲4支安打，投出4次三振，替球隊守住勝利。

新北藍隊今天打線受制，全場僅敲出4支安打，3局靠著觸身球保送、陳思仲安打推進、滾地球跑回唯一的1分；周宗志表示，後援投手林昱珉雖然沒有掉分，但都讓首棒打者上壘，必需檢討，打擊也需要再調整，否則接下來木棒聯賽打起來會很辛苦。（編輯：張芷瑄）1071222