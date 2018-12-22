（中央社哥本哈根21日綜合外電報導）丹麥執政聯盟通過一項爭議性的計畫，要將約125名「不受歡迎」的犯罪移民，送上無人居住的林霍爾姆島（Lindholm）。此舉在國內與海外引發反彈。

法新社報導，將被送至無人島的移民，將住在一棟過去供科學家研究動物傳染病的建物。這項計畫激怒數千丹麥民眾走上街頭抗議，也上了世界各地新聞頭條。

但這項措施只是丹麥政府向外籍人士釋出諸多明確訊息的一環。他們要傳達的是：丹麥已飽和，已無法在不損及自身社福下收容外來移民。

基於前述原則，丹麥政府已大幅提高移民難度，提出近100項限制移民權利的修正案。將犯罪移民送至孤島隔離只是連串措施裡最新之舉。

提出將人流放孤島的是反移民的民粹派「丹麥人民黨」（DPP），這個政黨並非聯合政府一員，但構想卻被中間偏右的執政聯盟採納。

丹麥政府的聲明指出，送至孤島的「不受歡迎」移民，包括因有犯罪紀錄而進入遣返程序者；其他還包括申請成為難民遭駁回、但因安全理由暫無法遣返者。

保守派自由黨是執政聯盟的主導政黨。爭議性的自由黨籍移民部長史托伯格（Inger Stojberg）在臉書貼文講得更露骨：「若你在丹麥社會不受歡迎，就不應成為丹麥人身邊的討厭鬼。他們在丹麥令人不快，必須有所自覺。」

路透社報導，隨著丹麥政府對移民態度日趨強硬，他們現在希望把服完刑、卻因遣返回國恐遭拷打或處決而無法驅逐的移民，流放至林霍爾姆島。

流放計畫的經費已編入2019年丹麥政府預算，且已由國會通過。丹麥政府將耗資1.15億美元設置一處收容中心，收容犯下從殺人、性侵到情節不嚴重罪刑的外籍移民。

面積3公頃、位於首都哥本哈根西南方的林霍爾姆島曾有實驗室與焚化場，供科學家研究豬流感、狂犬病及其他具傳染性疾病；用於往返這個島的渡輪就叫做「病毒號」（Virus）。（譯者：陳亦偉/核稿：林治平）1071222