（中央社紐約22日綜合外電報導）美國總統川普為美墨邊界築牆經費槓上國會，迫使聯邦政府因支出法案卡關局部停擺。國土安全部負責運輸安全和海關人員維持勤務，但知名景點如自由女神像可能受波及關門。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，由於9個部會與較小機構的經費無法如期到位，約1/4聯邦政府機構於22日零時起停擺，意味38萬聯邦政府雇員被迫休無薪假，42萬人沒有薪水卻仍得照常上班。

● 交通、海關、郵政照常

運輸安全局（TSA）仍會照常工作查驗旅客，聯邦航空總署（FAA）空中交通航管繼續指引航班，聯邦鐵路管理局（FRA）檢查員也會守在工作崗位。

美國海關與邊境保護局（CBP）查驗櫃檯照常工作，服務國際旅客；國務院也會繼續簽證業務，國際旅行不受影響。

美國郵政管理局（USPS）營運並非來自聯邦經費，當然也就不受政府關門影響，只要準時寄出郵包，耶誕禮物就能如期送達。

● 執法單位照常執勤

負責民眾人身與財產安全的聯邦雇員，是政府關門期間仍要上班的一群人，意味許多執法人員會繼續執勤。

美國國家航空暨太空總署（NASA）會繼續執行任務，支應國際太空站上的太空人，但相關設施將不對外開放，部分研究計畫也會暫停。

● 國家公園、自由女神像可能不開放

洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，大部分國家公園體系會關閉，像黃石公園、大峽谷等受歡迎的公園雖很可能照常開放，但遊客中心與露營地會關閉，這段期間廁所也很可能無人清理。位於華府的國家動物園也會關門，但動物照顧不受影響。

國家公園保育協會資深經理嘉德（John Garder）表示，自由女神像可能開放、也可能關閉。在今年1月那次政府關門期間，自由女神像就關門一天，後來因官員推出一項計畫，才讓自由女神得以在政府關門期間照常開放。（譯者：陳亦偉/核稿：羅苑韶）1071222