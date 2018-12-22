莫文蔚今（22日）晚4度攻蛋，「絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會」於台北站盛大開唱，睽違許久回到她音樂事業的發源地-台灣，她非常開心又興奮，身穿拳擊戰袍帥氣登場，呼應她出道25週年里程碑專輯《我們在中場相遇》精神。

登台沒多久，莫文蔚突把戰袍卸下，戴著鑽石皇冠著金縷衣紗裙，露出蠻腰、104公分大長腿，秀出好身材，演唱歌曲〈如初之光〉，以及〈娘娘駕到〉、〈打起手鼓唱起歌〉、〈中場沒有休息〉、〈愛我的請舉手〉組成的組曲，莫文蔚還挑戰台上瞬間變裝，拿掉肩墊和裙子，一開場就連三脫，讓全場粉絲暴動。

緊接著登場的是歌曲〈十二樓〉，莫文蔚身穿白色長版襯衫隨意打著黑領帶，再次露出逆天長腿，風情萬種讓全場驚呼，一曲唱畢，此時舞台上出現一架紅色跑車，莫文蔚登上跑車沒想到車頭蓋一打開，裡頭居然是一架鋼琴，她坐在跑車上自彈自唱，再次引起全場尖叫聲。

莫文蔚為了長達一年半的「絕色世界巡迴演唱會」，已經忌口半年多，她吃得超級清淡，就是為了護嗓，並帶給大家最完美的演出，此外，她早已不吃蔥薑蒜等辛香調，當然絕口不吃辣及油炸物，最愛的紅酒、咖啡、冰淇淋都犧牲了，最近連麻油、香油都不使用了，嚴禁鎖喉。

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