澎湖縣長陳光復即將於25日卸任，縣府22日頒贈「功在澎湖」及「懋績長留」獎牌給陳光復，與同進退的4位政務官副縣長林皆興、蘇文章、薛宏營、葉子超等人，感謝他們過去4年為縣政戮力從公的奉獻與犧牲，奠定澎湖縣政建設起飛的貢獻。

澎湖縣政府一級主管利用冬至節氣，特別齊聚縣府廣場拍攝「畢業照」，並由秘書長胡流宗代表致贈縣長陳光復「功在澎湖」獎牌，陳光復也頒發林皆興、蘇文章、葉子超、薛宏營「功在澎湖」及「懋績長留」榮退紀念牌，大家一同合影留念，紀念一起為縣政發展攜手齊心打拼情感的美好回憶。



陳光復的縣府團隊之中，副縣長及行政、教育、農漁一級主管是以政務職任用，因此這四個人必須隨同縣長退職，其中農漁局長薛宏營雖有事務官身分，但是他日前已申請退休，打算回到西嶼內垵老家，從事有機的農業推廣；教育處長葉子超因縣內校長職缺已被佔滿，如果回學校只能擔任教師一職；副縣長林皆興原是向義守大學借調，他卸任後將重返大學執教；行政處長蘇文章記者出身，是否將重返新聞界或另闢戰場，仍有待觀察。

陳光復特別感謝縣府團隊4年來同舟共濟，風雨同行，克服種種困難，齊心協力共同推動縣政，創造出宜居幸福城市，期勉留任的同仁在新任縣長賴峰偉領導下，繼續奉獻心力，再創高峰。