彰化縣定古蹟關帝廟今年10月完成重修入火安座，不僅創下國內古蹟修復效率超高紀錄，各界善信的捐款更多達1.800萬元，公部門高效率加上信眾出錢出力，讓關帝廟得以提早浴火重生！為感懷信眾的挹注善舉，關帝廟將所有捐獻財物者的芳名詳列於廟中的碑上， 22日上午由關帝廟管理人彰化市長邱建富主持隆重的功德碑揭碑典禮。

邱建富表示，今天是關帝廟重建的功德碑正式揭碑，此次捐款修繕工程、單筆金額6.000元以上的功德主，超過千人以上；另捐瓦助修繕工程的也近300人，還有人是認捐神桌、後殿木柱…等，大家有錢出錢有力出力，共同來完成歷史任務。

這次捐款總共1.800多萬元，超出預期募款金額，因此增加工程的部分，就由這些金額來支應，不僅創下國內古蹟修復紀錄，一般正常程序需要四年半的時間，但我們用一年八個月時間就整修完工，並且整修品質比原本更好、更加進步，也更加堅固。

邱建富認為，政府部門要學習企業界精神，沒有不可能，只有自己不能，沒有不景氣，只有自己不爭氣，因此我們團結一致，絕對有辦法完成重大任務，感謝各界善信大德捐款，也感謝眾神保佑，讓這次工程一切順利平安。

興建於清朝雍正13年（西元1735年）的關帝廟，因年久失修，蟲蛀、漏水嚴重，原已編列2989萬元經費進行重修；前年12月、去年1月辦理發包但都流標，原定辦理第三次發包，不料發包前於去年2月8日，因緊臨的民宅施工不慎引發火災，造成後殿-文昌殿受波及付之一炬。

經此變故，關帝廟重修（加上後殿重建）總經費爆增，市公所須自籌1.900萬多元，雖然若先撤案另重新提案，即可不用負擔自籌款，但市長邱建富為避免曠日廢時，決定自籌款由公所負責，讓重修工程案不用撤案，即能繼續進行。

在將士用命下，彰化關帝廟的重修工程進度展現超高效率，一般古蹟從毀損到動工重修，平均需費時兩年半，但關帝廟從去年2月大火到動工僅間隔半年；此外，一般古蹟維修工期大都會延後完工，但關帝廟重修從去年8月11日開工，今年10月11日即竣工，較原定施工期程提早近半年完工，雙雙創下罕見的紀錄。

