▲2019國境之南迎第一道曙光的地點在屏東墾丁。（圖／屏東縣政府提供）
▲2019國境之南迎第一道曙光的地點在屏東墾丁。（圖／屏東縣政府提供）

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台灣本島明(108)年最早看見新年曙光的地點在屏東墾丁，屏東縣政府與屏東縣觀光協會特於今(22)日舉辦「2019國境之南迎第一道曙光」記者會，預告將於墾丁龍磐公園舉辦迎第一道曙光活動，現場不僅有豐富的表演，更能填寫明信片抽大獎，歡迎全台民眾一同到龍磐公園迎接2019年台灣本島第一道曙光。

「將新年第一份感動，寄送給最愛的人吧!」縣長潘孟安表示，本次活動，縣府與屏東縣觀光協會攜手合作，並協調墾丁國家公園管理處、中華郵政協助，增設臨時郵筒，讓民眾將美景一同與親人、朋友及愛人分享。而此次舉辦地點平整，寬廣、少光害，面對太平洋廣闊的無敵海景且無遮蔽物，更能讓民眾從海平線上欣賞2019本島第一個、且最美的曙光。

▲屏縣府與屏東縣觀光協會預告於墾丁龍磐公園舉辦迎第一道曙光活動。（圖／屏東縣政府提供）
▲屏縣府與屏東縣觀光協會預告於墾丁龍磐公園舉辦迎第一道曙光活動。（圖／屏東縣政府提供）

潘孟安指出，本次的活動是迎向屏東新的開始，不僅有落山風藝術季、四重溪溫泉季和屏東聖誕節點燈，接下來明年還有綵燈節，到最後迎向本次最盛大的「2019台灣燈會」，一連串不間斷的活動將為民眾帶來不一樣的屏東，在此廣邀各位來到屏東墾丁關山揮別2018年最後一道夕陽，龍磐公園迎向2019年最初一道曙光、最好的屏東。

中華郵政表示，很榮幸能與屏東縣政府合作，讓民眾不僅透過填寫抽獎名信片抽大獎，更可以將所見到最美、最深刻的感動透過名信片與親朋好友分享。本次活動預計邀請南島舞集、水女孩等表演團體暖場，陪伴民眾迎曙光，後續還有摸彩抽獎活動，不僅提供在地水陸設施體驗卷、墾丁凱撒、亞曼達等星級飯店民宿住宿卷，更有福華總統套房住宿卷等多項好禮，希望讓來墾丁參加迎曙光活動的民眾，可以在新的一年早晨，元氣滿滿中大獎回家。

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