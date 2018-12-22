台灣本島明(108)年最早看見新年曙光的地點在屏東墾丁，屏東縣政府與屏東縣觀光協會特於今(22)日舉辦「2019國境之南迎第一道曙光」記者會，預告將於墾丁龍磐公園舉辦迎第一道曙光活動，現場不僅有豐富的表演，更能填寫明信片抽大獎，歡迎全台民眾一同到龍磐公園迎接2019年台灣本島第一道曙光。

「將新年第一份感動，寄送給最愛的人吧!」縣長潘孟安表示，本次活動，縣府與屏東縣觀光協會攜手合作，並協調墾丁國家公園管理處、中華郵政協助，增設臨時郵筒，讓民眾將美景一同與親人、朋友及愛人分享。而此次舉辦地點平整，寬廣、少光害，面對太平洋廣闊的無敵海景且無遮蔽物，更能讓民眾從海平線上欣賞2019本島第一個、且最美的曙光。

潘孟安指出，本次的活動是迎向屏東新的開始，不僅有落山風藝術季、四重溪溫泉季和屏東聖誕節點燈，接下來明年還有綵燈節，到最後迎向本次最盛大的「2019台灣燈會」，一連串不間斷的活動將為民眾帶來不一樣的屏東，在此廣邀各位來到屏東墾丁關山揮別2018年最後一道夕陽，龍磐公園迎向2019年最初一道曙光、最好的屏東。

中華郵政表示，很榮幸能與屏東縣政府合作，讓民眾不僅透過填寫抽獎名信片抽大獎，更可以將所見到最美、最深刻的感動透過名信片與親朋好友分享。本次活動預計邀請南島舞集、水女孩等表演團體暖場，陪伴民眾迎曙光，後續還有摸彩抽獎活動，不僅提供在地水陸設施體驗卷、墾丁凱撒、亞曼達等星級飯店民宿住宿卷，更有福華總統套房住宿卷等多項好禮，希望讓來墾丁參加迎曙光活動的民眾，可以在新的一年早晨，元氣滿滿中大獎回家。