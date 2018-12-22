彰化縣政府22日上午在縣長公館舉辦「與縣長爸爸有約感恩餐會」活動，「縣長爸爸魏明谷」與縣長夫人劉慧如邀請在縣內失依失親的孩子們在聖誕節前夕安排了聚餐，結婚二十多年沒有生小孩的縣長夫婦，把這群孩子當成自己的孩子看待，有小朋友向他們撒嬌要求抱抱，縣長夫人當場感受到被喊媽媽的喜悅，激動到都快哭了出來。

魏明谷表示，他是這些孩子的監護人，在他即將卸任縣長的前夕，與這些在寄養家庭或是安置在機構裡的孩子們一起聚餐，享受天倫之樂，過去這四年來與孩子們相處互動，大家都有感情，也很珍惜這段緣分。



魏明谷說，縣長夫人也會帶孩子們去買新衣服，或是到動物園走走，他也感謝寄養家庭的爸爸媽媽對孩子們的付出，相信這份愛可以傳承，並傳播到社會的每個角落，希望這些孩子們都能受到很好的照顧，並且努力用功讀書，將來長大成人後成為社會上傑出的人士。

彰化家扶中心主任王震光表示，感謝魏縣長在聖誕節前夕關懷這19位由縣長監護且被安置在機構和在寄養家庭的孩子們，而在彰化家扶中心則有4位是由縣長監護的孩子，今天也是冬至，魏縣長與縣長夫人和孩子們大團圓，讓孩子們有一個充滿希望的未來與快樂的心靈。



魏明谷在餐會中為每位孩子準備了慰問金及活力背包，期許孩子們將勇氣與充足的準備裝入背包中，然後可以邁開步伐、勇敢逐夢、突破自己，而孩子們也準備了給縣長爸爸媽媽的感謝卡片，來感謝魏縣長及縣府團隊的照顧，令餐會充滿活潑溫馨的歡樂氣氛。

社會處長黃淑娟表示，截至目前為止，彰化縣共有19名孩子因家庭因素，經由法定程序改定由縣長為監護人，其中年紀最大者為19歲、最小為4歲，每位孩子的背後都有一段屬於自己的艱辛成長故事。

黃淑娟說，有一生下來便被棄養的嬰幼兒，有的則因父母親吸毒入獄、罹患精神疾患或遭受嚴重虐待而無法返家需長期安置於機構的孩子，因此，在多元化變遷的社會中，往往需要社工專業的評估與連結資源為孩子建構安全成長環境，以維護孩子身心健全發展的權益。

