歲末年終又是家電促銷旺季，網路發達、空污的影響，讓宅在家裏必備的家電越來越受消費者喜愛，家庭必備的影音設備、有效打造居家清新空氣的空氣清淨機，銷量成長高達兩位數。特別的是，以往由日系品牌獨佔鰲頭的家電市場，近年來韓系家電有物聯網的設計及韓劇的風行，也成功吸引年輕消費族群，有不錯的銷售表現。

集雅社行銷企劃部經理簡全科指出，根據GFK市調結果顯示，空氣處理類家電（空氣清淨及除濕機） 其銷售數量和去年同期比成長13％。進入秋冬，空氣品質常常拉緊報，各品牌研發空氣淨化的獨家技術搶客，HEPA濾網、活性碳、藍光光觸媒、負離子、臭氧等高科技素材，不僅可以除甲醛、還能過濾懸浮微粒PM2.5等空氣汙染源，搭配WiFi遠端遙控功能，便利指數再提升。購買時可以留意一下噪音值、耗電量、清淨方式以及附加功能等。

南部地區受到先前連日豪雨的影響，除濕機今年也有不錯的銷量，因需長時間使用，安全省電是重點，Panasonic除溼機系列，除了有國家節能標章、更有業界最高的25項安全設計及防燃材質。

影音設備因電玩及遊戲機的盛行，加上今年大尺寸電視售價平均有20%的降幅，成為年度最暢銷的家電品項之一，新一代的電視主打智慧連網，有遊戲玩家模式，強大的影像反應速度與重低音，加上動態捕捉科技，看動作電影、玩遊戲特別具有臨場感。集雅社門市還建置完善的專業視聽室讓消費者體驗。

免曬衣機也是近來十分熱門的商品，不同於傳統烘衣機藉由高溫烘乾衣物，免曬衣機以低溫除濕式乾衣，降低縮水率與保護衣物，同時達到殺菌、除螨的效果，不禁省掉曬衣服的時間，衣物也不再有越曬越髒的困擾。