中油公司董事長戴謙上任後因發生多起意外，加上95無鉛汽油出包後續處理問題，惹得中油工會不滿，決定提出公投建議府院高層撤換戴謙。對此，中油今（22）日晚間發布聲明指出，與工會的溝通從未中斷，也沒有阻礙，工會發動投票應是對董事長任內所推動的業務及用心未全然了解，未來他仍持續秉持最大誠意與同仁溝通，為中油和諧共好而努力。

戴謙於2017年11月6日出任中油公司董事長，當時遭外界質疑68歲的他不符合「國營事業負責人初任年齡不得超過65歲」的規定，加上這一年多以來，中油陸續發生桃園煉油廠爆炸、澎湖漏油、95無鉛汽油出包等事件，讓工會非常不滿，決定於明年1月上旬提出「戴謙是否適任公投，希望藉此建議府院高層，盡早撤換不適任的董事長。

對此，中油指出，董事長戴謙任內一年多來賡續配合政府政策推動天然氣及海外石化產業布局，同時以企業結盟方式智利推動智慧綠能轉型等，以達公司永續經營價值，工會發動投票應是對於她任內所推動的業務及用心未全然了解，未來仍持續秉持最大誠意與工會及全體同仁溝通，為中油和諧共好而努力。

中油強調，與工會的溝通從未中斷，也沒有阻礙，董事長曾打造世界頂尖產業園區，為南科科技產業聚落打下基礎，同時為中華民國科技管理學會院士，歷任國科會副主委、南台科技大學校長，早年更曾參與台灣中油生技石油蛋白第一代研究，他誠心感謝公司同仁的配合與支持，未來將繼續堅持誠信商譽無價與以客為尊的服務精神，兼顧傳統與創新，繼續努力。