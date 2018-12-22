（中央社記者陳至中台北22日電）台北市長柯文哲認為「九二共識」和「兩岸一家親」已被汙名化。高雄市長當選人韓國瑜今晚說，柯文哲的說法是把兩岸和平交往限定在「嘴巴滑過去」，而非從心裡面的認知與推動。

柯文哲日前受訪表示，不管是「九二共識」或「兩岸一家親」，這2個名詞在台灣已經被汙名化，「不管用哪一個名詞都很難用」，「也許大家要去思考一個可以大家都可以接受的方法」。

韓國瑜今晚出席政治大學東亞所50週年所慶，會前受訪表示，他和柯文哲的意見不太一樣。他認為，如果把「九二共識」或「兩岸一家親」定義為標籤化，代表那只是「在嘴巴滑過去」而已，沒有真正從心裡面去認知。

韓國瑜說，如果把兩岸和平交往限定在「嘴巴滑過去」，不會有效果，應該從心裡面認知，不光做而言，也要起而行，自然會有不同的效果。

韓國瑜說，這次選舉結果，標誌著人民想要過好日子，不願再回到過去意識型態、政黨對抗、兩岸之間糾葛衝突的狀態。台灣人民這「訊號」非常強烈，否則中國國民黨不會大勝，高雄市民的「訊號」也非常強烈，不然他不會得到將近90萬票的授權。

另外媒體問及，高雄市長交接典禮交通管制被批擾民？韓國瑜表示，明天會建議高雄市警察局長「千萬不要擾民。」他說，這次典禮是為了行銷高雄、推廣愛河，所以才走出戶外。如果預算不夠，他個人也願意掏腰包來補貼，但目的就是希望行銷高雄。

「30年風水輪流轉，這30年幾乎都沒轉到高雄頭上。」韓國瑜希望這次選舉完，台灣南方崛起，從就職典禮開始，讓台北、高雄成為經濟發展雙引擎，因此他才會選擇在愛河旁邊就職，如果造成民眾不方便，不是他擔任市長願意看到的。

今天晚上出席東亞所所慶，韓國瑜說是重新回到師門，找一下師父和師兄弟姊妹。他並稱讚東亞所50年來，對中華民國和海峽兩岸交往貢獻卓著。

媒體問及，曾任政大東亞所長的趙春山，誇獎韓國瑜在學生時期聰明又靈活。韓國瑜幽默地回答：「絕對是美言，我功課很差，差點被當掉，而且就是差點被他當掉。」（編輯：陳俊碩）1071222