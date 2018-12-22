歲末原鄉送暖　新竹科技產業服務協會送愛到尖石

為關懷原民部落孩童教育及老人安養問題，新竹科技產業服務協會寒冬送暖部隊22日上午由協會理事長楊文科帶領，前往新竹縣尖石鄉新樂國小參與村校聯合慶祝耶誕活動，並資助尖石鄉32戶弱勢家庭，及致贈新樂村20位長者紅包、愛心棉被禦寒物品，協會一行並前往那羅部落中低收入家戶慰問，來自社會公益的愛心猶如冬日暖陽般傳遞溫暖的關懷。

載著三大車滿滿的愛心物資浩浩蕩蕩開往尖石鄉新樂村，村長朱元章及新樂國小校長高文良、嘉興國小長徐榮春、尖石國小校長趙千惠以及學校師生及附近居民早已擠滿新樂國小廣場，並精心安排表演節目，熱歌熱舞歡迎這支來自平地的公益隊伍，也一同歡慶即將到來的歡樂耶誕。

新竹科產服務協會今年愛心捐贈原鄉學校，包括：尖石鄉的新樂國小、嘉興國小、梅花國小、錦屏國小，秀巒國小；五峰鄉則有桃山國小、五峰國小、花園國小等，五峰、尖石地區共計8所學校。

新科新竹縣長、也是新竹科產服務協會理事長楊文科表示，秉持著知識提升、服務科技產業、關懷弱勢族群等宗旨，多年來協會的足跡已遍及新竹縣市各個鄉鎮角落，每年歲末寒冬之際，協會上百名會員都想散播愛的種子與正向的意念，讓我們拋磚引玉，伸出雙手幫助需要幫助的人。

楊文科指出，協會長久以來凝聚會員全體的力量持續散發愛心，開心見到好結果，近幾年來許多原民部落都培育出優秀運動選手，並在全國原住民運動會、全縣及區中運都拿到很好成績，未來協會將繼續尋求竹科高科技及社會各界資源持續給予偏鄉所需奧援。