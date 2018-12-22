（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中花博國際市集40多個攤商前晚遭集體斷電，台中市政府表示，發現電箱有攤商私自接電情形，擔心電線走火，要求將未經允許私自接電的設備拆除。

台中花博林姓攤商今天表示，國際市集是配合AIPH國際庭園區參展的廠商而回饋的攤位，讓廠商們可在市集中販售各國特色產品，國際庭園區的主責單位教育局最初並未限定水電及收取清潔費。

林姓攤商表示，日前教育局提出重簽切結書，不收清潔費的前提下，攤商必須自己清運垃圾，因供給的電壓110伏特不足使用，原本答應可自行接電，後來又以跳電為由，剪斷了電源，還不讓到公共取水區取水使用。

台中市政府觀光旅遊局表示，國際市集無收取相關管理費用，而各攤商向主管的教育局申請設攤前，已切結自行產生的垃圾由攤商自行處理清運。

申請設攤前，也切結分配各攤位使用的電量，卻發現電箱有經攤商私自接電情形，擔心造成電線走火，因此要求將未經允許，私自接電的設備拆除，不允許攤商自行接電。

觀旅局強調，好農市集公共水槽設有殘渣截流設備，有清潔人員定時清理，可供好農市集及國際市集所有攤商使用，卻發現攤商未經允許私自接水管至攤位使用，導致汙水隨意排放造成環境汙染，要求拆除復原，並無禁止攤商使用公共水槽。（編輯：陳俊碩）1071222