（中央社記者黃旭昇新北22日電）「歡鑼喜鼓咚得隆咚鏘，鈸鐃穿雲霄」，新北市長朱立倫今天在卸任前夕，與歌手王夢麟、趙樹海共唱民歌「廟會」。新北民歌演唱會擠爆市民廣場，回味年少的輕狂歲月。

市府文化局舉辦的民歌演唱會，16組民歌卡司今天晚上7時起，在市民廣場開唱，邰肇玫、王海玲與南方二重唱合唱「讓我們看雲去」開場演出，勾起聽眾回憶，也有聽眾跟著哼唱「如果」。

雖然不是由芝麻、龍眼演唱「秋蟬」與「動不動就說愛我」，但由南方二重唱重新詮釋，依舊讓台下聽眾陶醉，再次感受民歌的氛圍，重溫年少時光。過程中，兩人還現場接受聽眾點唱，小南方林明樺並邀請大家參觀她的畫展。

當年校園民歌界耀眼的民歌才子趙樹海、王夢麟的一曲「木棉道」，征服歌迷的心，他們並與市長朱立倫一起演唱「廟會」。過程中，完全放開的朱立倫還「虧」趙樹海是因為兒子趙又廷才紅，朱與兩人跳一小段神將的舞步，將氣氛熱到最高點。

在互動時，趙樹海說，雖然朱立倫即將卸任，當到了「某處」的時候，別忘了他們倆哼哈二將。王夢麟隨即補充，那個地方距離台北第一女子中學很近，靠近重慶南路；朱立倫隨即回應「從這裡去很近嘛」，引起現場笑聲不斷。

朱立倫表示，校園民歌傳唱至今超過43年，新北市對民歌有使命感，新北是許多民歌手落腳的地方，更多詞曲創作靈感也來自新北角落。經典歌曲帶給人們的美好回憶與時代眷戀。

熱情歌迷橫跨老中青三代，現場許多聽眾的青春都是在校園民歌的陪伴下度過，民歌演唱會以「金韻獎」、「民謠風」等民歌音樂中的潮流脈絡為元素，邀16組、18名各世代的民歌手演唱。

重量級民歌手馬毓芬、王海玲、陳宏銘、民歌界的金童玉女羅吉鎮、馬毓芬，合唱神曲「神話」，羅吉鎮說，回顧歌曲這已經是他20多歲時的創作。

于冠華自彈自唱帶來兩段組曲、王瑞瑜和李明德雙搭檔，受年輕人喜愛的「晨悠」二重唱，以新生代的口吻詮釋校園民歌。

靳鐵章演唱其作品「漁唱」及與施孝榮合唱「曠野寄情」，壓軸由施孝榮演唱膾炙人口的「拜訪春天、歸人沙城」，並率領歌手們合唱曲，現場氣氛再度掀起高潮。（編輯：方沛清）1071222